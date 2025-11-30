Maja Šuput i Šime Elez ponovno skupa u izlasku: Evo gdje su bili

Maja Šuput i Šime Elez pohvalili su se na društvenim mrežama da su zajedno bili u izlasku. Ona u bijeloj, a on u crnoj kombinaciji, došli su na nastup popularnog Baby Lasagne u zagrebačkom HNK2, gdje je ovaj glazbenik izvodio svoj repertoar uz simfonijski orkestar koji je predvodio Mak Murtić.

Šime je objavio samo zajedničku fotografiju s Majom, dok je pjevačica objavila i nekoliko snimki nastupa Baby Lasagne, iz kojih se može vidjeti da je bila u prvom redu i imala najbolji pogled.

Foto: Instagram

Osim što su se dobro zabavili, Šime je u subotu na društvenim mrežama objavio i da se na Adventu u Varaždinu može pojesti i hot dog s njegovim potpisom.

- Čast mi je i zadovoljstvo predstaviti vam najukusniji (i najveći) hotdog na varaždinskom adventu - napisao je Šime pa dodao: 'Tko još nije, neka proba, a tko je probao, zna o čemu pričam. Zahvalite mi kasnije'.

Foto: Instagram

Objavio je i fotografije s Adventa, ali i fotke slasnog hot doga. To se svidjelo i Maji Šuput, koja je odmah Šimi 'bacila' lajk. Inače njihov je odnos pjevačica ovih dana komentirala u InMagazinu.

- Jedan dan smo marketinški trik, drugi dan partneri, a danas sam pročitala da, pošto već neko vrijeme nismo bili zajedno viđeni na Instagramu i u medijima, jesmo li možda u krizi. Pa ja sad ne znam... Nije dobro ni kad te nema, tako da ne znam gdje je taj balans - zaključila je tada.

S obzirom na to da sada čak i hot dog nosi njegov potpis, čini se kako Šimi doista cvate i na poslovnom planu. Inače, on je u listopadu otkrio kako je otvorio obrt, koji se zove 'Na prvu'.