Obavijesti

Show

Komentari 16
USKLADILI I OUTFITE

Maja Šuput i Šime Elez ponovno skupa u izlasku: Evo gdje su bili

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Maja Šuput i Šime Elez ponovno skupa u izlasku: Evo gdje su bili
2
Foto: Instagram

Nakon što su se neko vrijeme nisu zajedno pojavljivali u javnosti, niti na društvenim mrežama, Maja i Šime zabrinuli su pratitelje. No, u posljednje vrijeme ponovno poziraju skupa, a to su učinili i u subotu

Maja Šuput i Šime Elez pohvalili su se na društvenim mrežama da su zajedno bili u izlasku. Ona u bijeloj, a on u crnoj kombinaciji, došli su na nastup popularnog Baby Lasagne u zagrebačkom HNK2, gdje je ovaj glazbenik izvodio svoj repertoar uz simfonijski orkestar koji je predvodio Mak Murtić. 

NEKI TO VOLE VRUĆE FOTO I domaće ljepotice krasile su naslovnice časopisa Playboy: 'Moje tijelo je moj instrument...'
FOTO I domaće ljepotice krasile su naslovnice časopisa Playboy: 'Moje tijelo je moj instrument...'

Šime je objavio samo zajedničku fotografiju s Majom, dok je pjevačica objavila i nekoliko snimki nastupa Baby Lasagne, iz kojih se može vidjeti da je bila u prvom redu i imala najbolji pogled.

Foto: Instagram

Osim što su se dobro zabavili, Šime je u subotu na društvenim mrežama objavio i da se na Adventu u Varaždinu može pojesti i hot dog s njegovim potpisom. 

I MAJI SE TO 'SVIĐA' Šime Elez ima svoj hot dog na Adventu: Najukusniji je i najveći
Šime Elez ima svoj hot dog na Adventu: Najukusniji je i najveći

- Čast mi je i zadovoljstvo predstaviti vam najukusniji (i najveći) hotdog na varaždinskom adventu - napisao je Šime pa dodao: 'Tko još nije, neka proba, a tko je probao, zna o čemu pričam. Zahvalite mi kasnije'.

Foto: Instagram

Objavio je i fotografije s Adventa, ali i fotke slasnog hot doga. To se svidjelo i Maji Šuput, koja je odmah Šimi 'bacila' lajk. Inače njihov je odnos pjevačica ovih dana komentirala u InMagazinu.

- Jedan dan smo marketinški trik, drugi dan partneri, a danas sam pročitala da, pošto već neko vrijeme nismo bili zajedno viđeni na Instagramu i u medijima, jesmo li možda u krizi. Pa ja sad ne znam... Nije dobro ni kad te nema, tako da ne znam gdje je taj balans - zaključila je tada.

vruće, vruće... FOTO Iza naših poznatih dama još je jedna golišava godina: Prisjetimo se najvrelijih izdanja
FOTO Iza naših poznatih dama još je jedna golišava godina: Prisjetimo se najvrelijih izdanja

S obzirom na to da sada čak i hot dog nosi njegov potpis, čini se kako Šimi doista cvate i na poslovnom planu. Inače, on je u listopadu otkrio kako je otvorio obrt, koji se zove 'Na prvu'.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 16
FOTO I domaće ljepotice krasile su naslovnice časopisa Playboy: 'Moje tijelo je moj instrument...'
NEKI TO VOLE VRUĆE

FOTO I domaće ljepotice krasile su naslovnice časopisa Playboy: 'Moje tijelo je moj instrument...'

Prošlo je više od 60 godina otkako je u svom domu, točnije kuhinji kuće u Chicagu, Hugh Hefner otisnuo prvi broj magazina za muškarce 'Playboy'. Od tada su mnoge strane, ali i domaće ljepotice krasile naslovnicu magazina
FOTO Koliko emocija na jednom mjestu! Pogledajte kako je izgledao doček misice Laure
DOŠLA IZ TAJLANDA

FOTO Koliko emocija na jednom mjestu! Pogledajte kako je izgledao doček misice Laure

Suze radosnice krenule su niz obraze Laure Gnjatović, predstavnice Hrvatske na ovogodišnjem izboru za Miss Universe, kada se u subotu prijepodne vratila iz Tajlanda. Na Zračnoj luci Franjo Tuđman dočekala ju je obitelj i prijatelji...
Obitelj Brucea Willisa odlučila se za još jedan veoma težak korak: Želimo pomoći znanosti
TEŠKI DANI

Obitelj Brucea Willisa odlučila se za još jedan veoma težak korak: Želimo pomoći znanosti

Bruce Willis povukao se iz glume 2022. godine nakon što mu je dijagnosticirana afazija, poremećaj koji utječe na sposobnost govora i razumijevanja jezika

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025