Maja Šuput komentirala svoje putovanje u London: 'Tri dana sam radila, a tri sam odmarala'

Maja Šuput gostovala je u podcastu Big Deal voditelja Vilibalda Vuce, gdje je otkrila više o svom nedavnom putovanju u London, što je radila za vrijeme pandemije Covida te do kada je planirala pjevati.

Govoreći o svom nedavnom putovanju u London, gdje je išla u društvu Emila Tedeschija mlađeg, naglasila je da nije bila riječ samo o dobrom provodi, već je put bio i dijelom poslovni.

- Bila sam na putu šest dana, tri sam radila, tri odmarala. Bio mi je rođendan i tri sam dana išla ovako, a tri dana sam išla zaradit to što sam potrošila - nasmijala se Maja.

Foto: Čitatelj 24sata

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Poznato je da se Maja u Hrvatskoj smatra kraljicom zabava, svadbi i pozornica, a kroz dugogodišnju karijeru nastupala je na gotovo svim vrstama događanja i uveseljavala različite generacije. No, na nekim događajima ipak još uvijek nije pjevala.

​- Cijeli sam život radila svadbe, koncerte, evente.... Sve osim sprovoda i obreda obrezivanja - priznala je pjevačica.

Dodala je kako je uvijek mislila da će se pjevanjem baviti samo dio svog života.

- Uvijek sam govorila da ću pjevati do 40. godine pa ću onda raditi nešto drugo. A onda mi se u 40. godini dogodi Covid i prvi put u životu ne idem na posao - prisjetila se Maja tog razdoblja.

- Nisam znala što ću pametnije i onda napravim dijete. Tako da ni za vrijeme Covida nisam mirovala, i tad sam radila s obzirom da sam napravila dijete - nasmijala se svom priznanju. No istaknula je kako joj je za vrijeme lock downa jako nedostajalo pjevanje i publika.

- U tom periodu Covida toliko mi je falilo pjevanje da mi više nikad nije palo na pamet ne pjevati, jedva sam dočekala mikrofon. Ta pauza mi je bila korisna da se podsjetim koliko volim svoj posao - iskreno je objasnila.

Foto: Instagram

Dotakla se i svoje pjesme 'Svatovska', bez koje ne može proći niti jedno vjenčanje.

- Pjesmu 'Svatovska', isplatila sam već na prvoj svadbi. 'Vadi kume keš, keš'...i tako je krenulo - vratila se na početke Maja.

Nije htjela reći najveći cifru koju je dobila na tu pjesmu, jer se, kako kaže, jednom 'opekla' pa je stalno slušala o tome.

- Jednom sam rekla pa je Porezna uvela da se mora platit porez na taj novac. Ziher bi im dala... Umirem cijelu noć na svadbi pa da ja njima onda platim. Kako da ne...Baš ću se ujutro probudit i nazvat Poreznu i reći "Ej ekipa, ja sam cijelu noć mrtva umorna skakala kumu po glavi, i drugim gostima. Ja i moj bend zaradili smo, karikiram, 300 eura, ja bi vam sad to, molim vas, platila" - kroz smijeh je rekla Maja Vilibaldu.