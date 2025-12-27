Maja Šuput nakon nastupa u Makarskoj završila u Šiminu zagrljaju: 'Ljubav je u zraku...'

Makarska je u petak navečer 'gorjela' od glazbe, lampica i emocija. Maja Šuput nakon još jednog energičnog nastupa zahvalila je publici na 'nezaboravnoj noći', savršenom adventu i ljubavi koja se, kako je napisala, doslovno osjećala u zraku. A dok su se dojmovi još slagali, pjevačica je večer zaključila u itekako poznatom zagrljaju, onom Šime Eleza.

Vratimo se malo na početak, čisto kao podsjetnik svima koji su možda zaboravili kako je ova priča uopće započela. Sve je krenulo na 'radnom zadatku'. Snimanje spota za Majinu pjesmu 'Nisam ja za male stvari' bilo je prvi put da su se ozbiljnije našli u istom kadru.

Iako Šime, prema planu, uopće nije trebao biti 'glavni akter', Maja je odlučila da je baš on taj koji će 'prodati priču'. Pa mu je poslala poruku i tri dana kasnije već su zajedno provodili sate pod reflektorima, u vodi, s mokrim haljinama i sparinom koja bi svakoga izbacila iz takta.

Foto: PROMO

Sve je prošlo glatko, preglatko, rekli bi promatrači. Toliko da se nitko nije iznenadio kad su nedugo zatim snimljeni na jahti kod Brača. I to ne kao dvoje ljudi koji 'samo surađuju'.

- Maja je ležala na njemu, ljubili su se i mazili bez obzira na znatiželjne poglede. U jednom trenutku ustala je, otišla po voće i vratila se sa zdjelicom koju je pažljivo donijela Šimi - ispričala nam je čitateljica koja se slučajno zatekla u blizini.

Foto: 24sata/canva

Nakon toga su ih viđali zajedno na putovanjima i raznim događanjima, uglavnom jedno uz drugo, sasvim opušteno i bez skrivanja. U studenome su, međutim, gotovo dva tjedna izostale zajedničke objave, pa su se, očekivano, počele vrtjeti priče i pitanja je li se nešto promijenilo.

No ta tišina nije dugo trajala. Prekinuo ju je Šime, koji je na Instagramu objavio fotografiju na kojoj hoda ulicom s mobitelom na uhu. Uz nju je, pomalo u šali, napisao kako je 'na liniji s curom' i provjerava što im se to događa na ljubavnom planu, aludirajući na priče o prekidu.

Foto: Maja Šuput/Instagram

Ubrzo se nadovezala i Maja, koja je istu fotografiju podijelila na svom profilu. Kasnije je cijelu situaciju komentirala za In magazin.

- Jedan dan smo marketinški trik, drugi dan partneri, a danas sam pročitala da, pošto već neko vrijeme nismo bili zajedno viđeni na Instagramu i u medijima, jesmo li možda u krizi. Pa ja sad ne znam... Nije dobro ni kad te nema, tako da ne znam gdje je taj balans - zaključila je.

Dodala je i kako je šuškanja ponekad zabavljaju.

- Baš je svatko imao svoju verziju mog života. I svatko je čuo nešto iz pouzdanog izvora, ja ne znam gdje je taj izvor - smijala se pjevačica.

Maja Šuput i Šime na modnoj reviji u Zadru | Foto: Sime Zelic/PIXSELL