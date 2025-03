Maja Šuput ne štedi na luksuzu u Dubaiju! Odmara se u hotelu u kojem noćenje košta do 9000 €

Pjevačica Maja Šuput Tatarinov s obitelji je ponovno otputovala na egzotično odredište. Nakon putovanja na Fidži i Australiju početkom godine, odlučili su se vratiti u jedan od svojih omiljenih gradova - Dubai.

Smjestili su se u luksuzni hotel 'Raffles The Palm Dubai' na otoku Palm Jumeirah, gdje se pjevačica već prepustila uživanju u svim sadržajima koje hotel nudi. Podijelila je kako se opušta uz bazen, sunča na plaži i uživa u delicijama.

Foto: Instagram/screenshot

Ovaj prestižni resort od pet zvjezdica nudi brojne sadržaje, od privatne pješčane plaže, prostranih bazena, i opuštajućeg spa centra, do elegantnih restorana.

Foto: Instagram

Cijene noćenja u apartmanima (suiteovima) variraju ovisno o aranžmanu i veličini, a kreću se od otprilike 400 do 600 eura po noćenju. Za one koji žele uživati u potpunom luksuzu, najskuplji predsjednički suite doseže cijenu od čak 9000 eura po noći. Neki izvori spominju i raskošne privatne suiteove od više od 300 kvadratnih metara s prostranim balkonima i pogledom na more, a cijena takvih apartmana uključuje doručak i ručak.

Foto: Instagram