Jedan je građanin Maju Šuput i 'Gospodina savršenog' prijavio putem MUP-ove aplikacije zbog vožnje bez zaštitnih kaciga...
Maja Šuput neće dobiti kaznu kao Thompson zbog kacige. Policija nam je objasnila i zašto
Kad su Maja Šuput i Šime Elez u subotu motociklom stigli do pozornice u Lovranu, obožavatelji su bili oduševljeni. Ipak, jedan ih je građanin putem MUP-ove aplikacije prijavio zbog vožnje bez zaštitnih kaciga.
- Budući da je i gospodin Marko Perković Thompson kažnjen zbog vožnje motocikla bez kacige, očekujem isti tretman MUP-a. Vidim da se dva policajca šetaju iza dotičnih na početku snimke, pa je ovo malo bizarno - napisao je.
Provjerili smo s policijom.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
- Ta je vožnja bila dio scenskog nastupa u ograđenom prostoru a ne na prometnici. Osoba koja je upravljala motociklom ima uredno položen ispit za motor, a nije čak ni vozio nego se odgurivao nogama. Policija je bila tamo te nije utvrdila nikakve kažnjive radnje iz domene javog reda i mira te prometa - rekli su u Policijskoj upravi primorsko-goranskoj.
Podsjetimo, Thompson je prije 10 godina kažnjen s 1500 kuna jer je vozio motocikl bez kacige od Čavoglava do Drniša i natrag u povodu obljetnice Oluje.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+