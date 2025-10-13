Maja Šuput neće dobiti kaznu kao Thompson zbog kacige. Policija nam je objasnila i zašto

Kad su Maja Šuput i Šime Elez u subotu motociklom stigli do pozornice u Lovranu, obožavatelji su bili oduševljeni. Ipak, jedan ih je građanin putem MUP-ove aplikacije prijavio zbog vožnje bez zaštitnih kaciga.

- Budući da je i gospodin Marko Perković Thompson kažnjen zbog vožnje motocikla bez kacige, očekujem isti tretman MUP-a. Vidim da se dva policajca šetaju iza dotičnih na početku snimke, pa je ovo malo bizarno - napisao je.

Provjerili smo s policijom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:35 Maja Šuput i Šime Elez na motoru | Video: Fiuman.hr

- Ta je vožnja bila dio scenskog nastupa u ograđenom prostoru a ne na prometnici. Osoba koja je upravljala motociklom ima uredno položen ispit za motor, a nije čak ni vozio nego se odgurivao nogama. Policija je bila tamo te nije utvrdila nikakve kažnjive radnje iz domene javog reda i mira te prometa - rekli su u Policijskoj upravi primorsko-goranskoj.

Podsjetimo, Thompson je prije 10 godina kažnjen s 1500 kuna jer je vozio motocikl bez kacige od Čavoglava do Drniša i natrag u povodu obljetnice Oluje.