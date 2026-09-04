Maja Šuput otkrila kakav odnos ima s bivšim suprugom: 'Nenad i ja se svako jutro vidimo...'

Nenad je non stop s nama, ili sam s njim. Evo i danas smo svi skupa, rekla je pjevačica Maja Šuput (46) za IN magazin na dječjem druženju na koje je stigla sa sinom Bloomom i bivšim suprugom Nenadom Tatarinovim.

Maja je objasnila i zašto zajedničke trenutke s Nenadom ne objavljuje često.

- To što mi ne objavljujemo te slike u medijima, to je samo zato što nam se ne da to čitati, kao, naši ljudi bi već rekli: 'A nešto se događa.' Ne, ljudi, mi smo samo, ono, normalna obitelj u jednoj, tako, razdvojenoj funkciji, jel, ali smo uvijek zajedno, često - ispričala je.

Foto: Instagram

Nenad, kaže, puno vremena provodi s Bloomom.

- Njih dvojica su isto stalno skupa, vidimo se svako jutro kad dođe po njega i čak ne možemo biti normalniji nego što i jesmo - dodala je.

Maja i Nenad sporazumno su se razveli 31. ožujka 2025. na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu nakon šest godina braka. Javnost je za razvod doznala 6. lipnja iste godine. Nenad je tad rekao da su ostali u odličnim odnosima i da i dalje zajedno putuju zbog Blooma.

Razveli se Maja Šuput i Nenad Tatarinov | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Maja je kasnije otkrila još nekoliko detalja. Papire za razvod predala je u siječnju, u ožujku se razvela, a nakon razvoda još je neko vrijeme živjela s Nenadom. Njih troje tad su zajedno otišli i u Dubai. Ubrzo nakon toga počelo se pričati o Maji i Šimi Elezu, kojeg je publika upoznala u 'Gospodinu Savršenom'. Njihova ljubavna priča počela je prije nešto više od godinu dana.

Šime je u jednoj anketi između Maje i Franke Batelić izabrao Franku, pa ga je Maja zbog toga javno bocnula. Već idućeg jutra nazvao ju je videopozivom, a potom su se upoznali na Story Hall of Fameu, gdje su razgovarali cijelu večer. Ostali su u kontaktu, zajedno snimili spot za Majinu pjesmu 'Nisam ja za male stvari', a nedugo zatim više nisu skrivali da su zajedno.

Foto: instagram

Šime i Maja već neko vrijeme žive odvojene živote. Pjevačica je njihov prekid potvrdila krajem svibnja, kad su je novinari pitali je li Šime pratio nastup Davida Balinta, koji se u emisiji 'Tvoje lice zvuči poznato' transformirao upravo u nju.

- Moram priznati da ne znam je li popratio nastup jer već neko vrijeme svatko živi svoju realnost. Znate kako je, svaka priča ima svoj početak i kraj, a mi smo se već neko vrijeme približili ovom drugom dijelu - rekla je tad Maja za Showbuzz.

Foto: Instagram

Nedugo zatim oglasio se i Šime.

- Maja i ja privatne trenutke nismo dijelili s javnosti. Prekid je naša privatna stvar i tako će ostati, stoga ne planiram davati daljnje komentare na tu temu - poručio je za Net.hr.