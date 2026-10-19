Maja Šuput otkrile detalje veze s Emilom Tedeschijem mlađim: 'Stvarno je bio jako uporan...'

Maja Šuput je otvorila dušu i ispričala sve o novoj ljubavi sa 17 godina mlađim dečkom. Za IN magazin je priznala čime ju je osvojio Emil Tedeschi mlađi.

Na pitanje čime ju je Emil oborio s nogu, Maja je odmah odgovorila.

"Pa upornošću svakako. Nisam vidjela nikad, nikad, a vidiš da imam dovoljno godina, ali nisam srela nikog upornijeg. Stvarno je bio iznimno uporan da me osvoji. Iznimno, iznimno, iznimno", istaknula je Maja te je dodala kako je taj 'proces' trajao prilično dugo

"Jako dugo. Nikad tako dugo. Pa jedno dva mjeseca sigurno, baš intenzivno je radio na tome da uopće dođe do mene. Tako da jedno 68.000 poruka i pokušaja. Stvarno se trudio čovjek. Moram priznati da sam ja uporna, ali on je sad već kategorija iznad mene. Stvarno je dao sve od sebe", ispričala je Maja.

A onda je napokon pristala izaći s njim.

"Više nisam imala razloga da mu kažem zašto da ne idemo. Naprosto više nisam mogla izmisliti razlog", rekla je pjevačica.

Foto: Instagram

Komentirala je i to što Emil nije često u javnosti.

"Pa mislim da je to zapravo i čar. Ja isto nisam znala ništa o njemu, tako da je meni to bilo isto fora. On se zaista ne pojavljuje nigdje u smislu slikanja i to, njega to ne interesira. Tako da nema ni sliku na profilnoj. A opet nema problem s tim da bude javna ličnost. Tako da, ono, i ja ga isto, kako bi rekli, još upoznajem", rekla je Maja.

Podsjetimo, Maja i Emil mlađi prvi su put snimljeni zajedno u zračnoj luci u Zagrebu, kada ih je čitatelj 24sata fotkao prije leta.

"Već smo mi prije toga puno putovali, ali znala sam da će to kad-tad izaći. Međutim, kako on javnosti nije poznato lice, osoba... Nitko nije skužio jer je mogao misliti da mi je to bubnjar, bratić i tako. Viđali su nas ljudi vani i to, ali nitko nikad nije pomislio da je nešto jer sam i ja malo držala... Ajde, nećemo se sad baš ljubakati. Da je on poznata osoba, ljudi bi to već shvatili prije, a kako nikome nije poznat... Eto, netko je bezveze to snimio na aerodromu pa mi se tad više nije dalo to skrivati“, objasnila je.