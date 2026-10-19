Obavijesti

Show

Komentari 16
VIŠE SE NE SKRIVAJU

Maja Šuput otkrile detalje veze s Emilom Tedeschijem mlađim: 'Stvarno je bio jako uporan...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Maja Šuput otkrile detalje veze s Emilom Tedeschijem mlađim: 'Stvarno je bio jako uporan...'
13
Foto: Instagram
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Naša je pjevačica progovorila o romansi s Emilom Tedeschijem mlađim

Admiral

Maja Šuput je otvorila dušu i ispričala sve o novoj ljubavi sa 17 godina mlađim dečkom. Za IN magazin je priznala čime ju je osvojio Emil Tedeschi mlađi.

25
Foto: Instagram/Maja Šuput

Na pitanje čime ju je Emil oborio s nogu, Maja je odmah odgovorila.

"Pa upornošću svakako. Nisam vidjela nikad, nikad, a vidiš da imam dovoljno godina, ali nisam srela nikog upornijeg. Stvarno je bio iznimno uporan da me osvoji. Iznimno, iznimno, iznimno", istaknula je Maja te je dodala kako je taj 'proces' trajao prilično dugo

"Jako dugo. Nikad tako dugo. Pa jedno dva mjeseca sigurno, baš intenzivno je radio na tome da uopće dođe do mene. Tako da jedno 68.000 poruka i pokušaja. Stvarno se trudio čovjek. Moram priznati da sam ja uporna, ali on je sad već kategorija iznad mene. Stvarno je dao sve od sebe", ispričala je Maja.

A onda je napokon pristala izaći s njim.

"Više nisam imala razloga da mu kažem zašto da ne idemo. Naprosto više nisam mogla izmisliti razlog", rekla je pjevačica.

Foto: Instagram

Komentirala je i to što Emil nije često u javnosti.

"Pa mislim da je to zapravo i čar. Ja isto nisam znala ništa o njemu, tako da je meni to bilo isto fora. On se zaista ne pojavljuje nigdje u smislu slikanja i to, njega to ne interesira. Tako da nema ni sliku na profilnoj. A opet nema problem s tim da bude javna ličnost. Tako da, ono, i ja ga isto, kako bi rekli, još upoznajem", rekla je Maja.

Podsjetimo, Maja i Emil mlađi prvi su put snimljeni zajedno u zračnoj luci u Zagrebu, kada ih je čitatelj 24sata fotkao prije leta.

"Već smo mi prije toga puno putovali, ali znala sam da će to kad-tad izaći. Međutim, kako on javnosti nije poznato lice, osoba... Nitko nije skužio jer je mogao misliti da mi je to bubnjar, bratić i tako. Viđali su nas ljudi vani i to, ali nitko nikad nije pomislio da je nešto jer sam i ja malo držala... Ajde, nećemo se sad baš ljubakati. Da je on poznata osoba, ljudi bi to već shvatili prije, a kako nikome nije poznat... Eto, netko je bezveze to snimio na aerodromu pa mi se tad više nije dalo to skrivati“, objasnila je.

OMILJENA DESTINACIJA FOTO Isti grad, drugi dečko! Maja Šuput u Parizu bila sa Šimom, a sad je povela Emila
FOTO Isti grad, drugi dečko! Maja Šuput u Parizu bila sa Šimom, a sad je povela Emila

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 16
FOTO Anđelice na okupu! Sestre Hadid, Ambrosio, Lima nosile su zanosnu reviju donjeg rublja...
VICTORIA'S SECRET

FOTO Anđelice na okupu! Sestre Hadid, Ambrosio, Lima nosile su zanosnu reviju donjeg rublja...

Modeli, odnosno 'anđelice' su i ove godine priredile nevjerojatan show. Revija donjeg rublja 'Victoria's Secret' održala se u Kaliforniji, a među modelima su sestre Hadid, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio...
FOTO Zbog kilograma na meti kritika, ali ona ne mari! Evo kako se mijenjala Adriana Lima
LJEPOTICA OPET NA PISTI

FOTO Zbog kilograma na meti kritika, ali ona ne mari! Evo kako se mijenjala Adriana Lima

Brazilska ljepotica najveću je slavu stekla kao jedna od zaštitnih lica Victoria's Secreta. U tom razdoblju Lima je često bila na listama najpoželjnijih žena svijeta
FOTO Šuput se hvali skupim izletom i novim dečkom: U Parizu je skoro pokazala grudi
ROMANTIČNI BIJEG

FOTO Šuput se hvali skupim izletom i novim dečkom: U Parizu je skoro pokazala grudi

Maja Šuput i Emil Tedeschi mlađi 'pobjegli' su na odmor u Pariz. Za večeru u luksuznom hotelu u centru grada, Maja je odjenula haljinu s prorezom sa strane koji je gotovo otkrio više no što je trebao...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026