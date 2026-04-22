Maja Šuput podijelila je detalje razvoda s Nenadom Tatarinovim koje je tajila mjesecima...

Svi su doznali u šestom mjesecu, ja sam se razvela u trećem, a papire sam predala u prvom. Šest mjeseci sam šutjela, priznala je pjevačica Maja Šuput u novom podcastu 'Nema labavo by IN magazin' i time dala do znanja da je njezin razvod od Nenada Tatarinova bio daleko od 'svježe vijesti' kakvom su ga mediji predstavljali.

Iako su se formalno razišli, njihov svakodnevni život još neko vrijeme nije se previše promijenio.

- Ja sam tada i dalje živjela s bivšim mužem. Sve je normalno bilo, mi smo se razveli i otišli u Dubai, Nenad, Bloom i ja - otkrila je pjevačica.

Vijest o razvodu prošle je godine izazvala velik interes javnosti, osobito jer je par bio u braku šest godina i često su djelovali skladno.

- Život nas ponekad odvede na različite puteve, pa smo tako Nenad i ja odlučili krenuti svatko svojim, no i dalje živimo u obiteljskom ozračju. Razvod je već neko vrijeme iza nas, za nas je to prošlo, svršeno vrijeme te smo ga postigli sporazumno, mirno, bez ikakve drame i suza, više u stilu 'hvala ti na svemu i sretno dalje' - napisala je tad Šuput.

Istaknula je i kako im je njihovo zajedničko dijete najveći prioritet.

- Iz ove ljubavi ostaje milijun prekrasnih uspomena i ono najvažnije, naše dijete zbog kojeg zauvijek ostajemo tim. On je naš zajednički i najveći prioritet, s kojim oboje aktivno sudjelujemo u svakodnevnom životu I dalje smo obitelj, samo u novom obliku, te kao i do sada imamo pozitivnu atmosferu u kojoj naše dijete raste sretno i voljeno. Upravo zbog malodobnog djeteta na ovu temu nismo niti ćemo davati izjave. Molimo za poštivanje naše privatnosti dok nastavljamo s novim poglavljem života. S ljubavlju i osmijehom! - zaključila je pjevačica.