Maja Šuput pokazala večerašnji outfit: Pogledajte kakvu haljinu nosi u finalu Supertalenta...

Pjevačica Maja Šuput za svaku epizodu Supertalenta odabire raskošne kombinacije, a svi su se pitali što će nositi u velikom finalu.

- Dame i gospodo, jeste li spremni za mega finale Supertalenta? Idemo live iz Arene Zagreb večeras. Pišite za koga ćete glasati i ostavite komentar na emisiju svakako. Pusa, idem na stage - napisala je Maja, koja je jedna od članica žirija.

Komentari su odmah krenuli, a neki su joj napisali da u haljini izgleda kao 'mladenka'.

Foto: Instagram/Maja Šuput

Finale Supertalenta je u tijeku, a Maja i žiri su spremni za veliki spektakl u Areni.

- Ja sam rođena spremna - rekla je pjevačica kada je sjela za stol žirija.