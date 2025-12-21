Dame i gospodo, jeste li spremni za mega finale Supertalenta? Idemo live iz Arene Zagreb večeras. Pišite za koga ćete glasati i ostavite komentar na emisiju svakako. Pusa, idem na stage, napisala je
Maja Šuput pokazala večerašnji outfit: Pogledajte kakvu haljinu nosi u finalu Supertalenta...
Pjevačica Maja Šuput za svaku epizodu Supertalenta odabire raskošne kombinacije, a svi su se pitali što će nositi u velikom finalu.
- Dame i gospodo, jeste li spremni za mega finale Supertalenta? Idemo live iz Arene Zagreb večeras. Pišite za koga ćete glasati i ostavite komentar na emisiju svakako. Pusa, idem na stage - napisala je Maja, koja je jedna od članica žirija.
Komentari su odmah krenuli, a neki su joj napisali da u haljini izgleda kao 'mladenka'.
Finale Supertalenta je u tijeku, a Maja i žiri su spremni za veliki spektakl u Areni.
- Ja sam rođena spremna - rekla je pjevačica kada je sjela za stol žirija.
