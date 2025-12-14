Obavijesti

DRILJIVA PORUKA

Maja Šuput ponovno raznježila obožavatelje: Evo i čime...

Piše 24sata,
Iako je riječ o vrlo jednostavnoj objavi bez velike pompe, mnogi su njeni pratitelji zaključili da baš takve iskrene i privatne geste najviše govore o karakteru i toplini popularne pjevačice

Poznata hrvatska pjevačica i medijska zvijezda Maja Šuput ponovno je raznježila svoje pratitelje svojim Instagram storyjem. Naime, pjevačica je na svom profilu objavila jednostavnu, ali vrlo emotivnu čestitku svojoj mami uz fotografiju koju je podijelila - i poruku: 'Nek ti je najsretniji, mama'

Maja, koja je već više od 20 godina na hrvatskoj glazbenoj sceni i javnosti poznata kao 'kraljica svadbi zbog brojnih hitova poput 'Svatovska' i 'Djevojačko veče', često dijeli trenutke iz svog života na društvenim mrežama.  

Iako je riječ o vrlo jednostavnoj objavi bez velike pompe, mnogi su pratitelji zaključili da baš takve iskrene i privatne geste najviše govore o karakteru i toplini popularne pjevačice. U javnosti je Maja poznata ne samo po glazbi, već i kao voditeljica, glumica, ugostiteljica i članica žirija u popularnom showu Supertalent.  

Njena obitelj, posebno uloga majke njezinom sinu Bloomu, često se spominje u medijima, pa nije čudo da je dirljiva čestitka mami odmah privukla pozornost.

