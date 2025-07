Maja Šuput progovorila o svom odnosu sa 'Savršenim' Šimom

Prošlog vikenda Maja Šuput (44) i 'Gospodin Savršeni' Šime Elez (27) zajedno su proveli vrijeme na luksuznoj jahti nedaleko Brača u subotu. Na palubi su planule strasti! 'Ležali su i uživali na suncu. Maja je ležala na njemu, ljubili su se i mazili bez obzira na znatiželjne poglede', ispričala nam je ranije čitateljica. Maja i Šime su prije toga snimali spot za njezinu pjesmu 'Nisam ja za male stvari'...

Na pitanje novinara In Magazina ima li iskrica i mimo kamera, Maja je odgovorila: 'A gledaj, onda sam ubila čar ako ti to sad kažem! Ja bih voljela, pošto smo mi prvi u trendingu već danima, a ja ne znam jesmo li mi u trendingu zbog pjesme ili se ljudi idu uvjeravati ima li tu kemije ili nema, pa ja bih voljela da ljudi sami prosude kad pogledaju spot. Da li smo mi tako dobri glumci ili je to zaista prava kemija', ispričala je Maja.

Prije nego što su viđeni kraj Brača, čitatelji su ih vidjeli i u Splitu kako se ukrcavaju na jahtu.

- Mi smo bili na Rivi. Oni su se spremali otploviti prema Braču. Šime se pokušao skriti, ali nije uspio, dok Maja nije previše skrivala emocije. Čak su se raspitivali kakva je sezona - ispričao nam je drugi čitatelj.

I u ponedjeljak je Maja objavila kako plovi, a i da nije sama. Na snimci se vidi samo ruka, a jedan detalj dao je naslutiti da je Šime i dalje s njome. Može se primijetili kako je na ruci narukvica koja jako sliči onoj koju je Šime nedavno reklamirao. Naime, nedavno je 'Savršeni' Šime reklamirao nakit s motivima Hajduka. Među nakitom se našla i crna narukvica s grbom ovog nogometnog kluba. Upravo ta narukvica jako nalikuje onoj koja se nalazi na ruci koju je Maja snimila.