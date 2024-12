Maja Šuput Tatarinov: 'Super nam izgleda dom za blagdane. Suprug kuha, većinu kupimo...'

Iako će Božić provesti radno, pjevačica Maja Šuput Tatarinov (45) pobrinula se da joj dom odiše blagdanskim duhom. 'Super nam sve izgleda doma, sve nam je izorganizirano, tako da se fakat, fakat potrudimo da imamo vizualni dojam pravog Badnjaka, pravog Božića', rekla je nedavno za IN Magazin.

Uz dekoracije, ne smije ponestati blagdanskih delicija.

- Hrana je autentična, muž se brine. Nešto napravi, nešto skuha, većinu kupimo. Volimo taj doručak, volimo tu cijelu priču, pogotovo od kad imamo dijete. Hoćemo mu to usadit da je to fora i sad mu je to fakat fora - priznala je pjevačica.

Foto: Instagram

Za Maju još nema pravog odmora, na Božić pjeva na adventu u Kaštelama, a do kraja godine očekuju je još i nastupi u Sinju, Šibeniku i Zadru, a na samu Staru i Novu godinu u Savudriji.

- Već 25 godina trčim s koncerta na koncert. Samo prošli tjedan imala sam četiri nastupa i jedan poslovni odlazak na event. Stalno sam u koferu, cijeli život mi je pakiraj - raspakiraj, pjevaj, organiziraj: kad je frizura, kad je šminka, što ću obući, kad ću krenuti... Da ne kažem kako je uz to teško imati obitelj, odnosno dijete koje uvijek treba majku, to je avantura. Sve je skupa jako zahtjevno, ali netko mora i to raditi - rekla je pjevačica za Story.