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Maja Šuput u 100 fotografija: Ovako se mijenjala kroz godine

Maja Šuput danas slavi 47. rođendan, a iza nje su desetljeća na sceni, brak i razvod, nove ljubavi, brojna putovanja i modne transformacije koje su privlačile pažnju javnosti. U galeriji pogledajte kako se mijenjala.
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ARHIVA - Atraktivna Maja Šuput tijekom snimanja videospotova nikog ne ostavlja ravnodušnim
Maja Šuput na hrvatskoj je estradi više od dva desetljeća. Karijeru je započela vrlo mlada, a sa samo 19 godina postala je članica grupe Joy. U to vrijeme nosila je crvenu kosu i izgledala znatno drukčije nego danas, a nakon prvih glazbenih iskustava nastavila je graditi samostalnu karijeru. | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
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Maja Šuput na hrvatskoj je estradi više od dva desetljeća. Karijeru je započela vrlo mlada, a sa samo 19 godina postala je članica grupe Joy. U to vrijeme nosila je crvenu kosu i izgledala znatno drukčije nego danas, a nakon prvih glazbenih iskustava nastavila je graditi samostalnu karijeru. | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Komentari 9

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