Maja Šuput u 100 fotografija: Ovako se mijenjala kroz godine

Maja Šuput danas slavi 47. rođendan, a iza nje su desetljeća na sceni, brak i razvod, nove ljubavi, brojna putovanja i modne transformacije koje su privlačile pažnju javnosti. U galeriji pogledajte kako se mijenjala.
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Maja Šuput na hrvatskoj je estradi više od dva desetljeća. Karijeru je započela vrlo mlada, a sa samo 19 godina postala je članica grupe Joy. U to vrijeme nosila je crvenu kosu i izgledala znatno drukčije nego danas, a nakon prvih glazbenih iskustava nastavila je graditi samostalnu karijeru.
| Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Maja Šuput na hrvatskoj je estradi više od dva desetljeća. Karijeru je započela vrlo mlada, a sa samo 19 godina postala je članica grupe Joy. U to vrijeme nosila je crvenu kosu i izgledala znatno drukčije nego danas, a nakon prvih glazbenih iskustava nastavila je graditi samostalnu karijeru.
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Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Maja Šuput na hrvatskoj je estradi više od dva desetljeća. Karijeru je započela vrlo mlada, a sa samo 19 godina postala je članica grupe Joy. U to vrijeme nosila je crvenu kosu i izgledala znatno drukčije nego danas, a nakon prvih glazbenih iskustava nastavila je graditi samostalnu karijeru.
| Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Velik dio njezine karijere obilježili su koncerti i nastupi na svadbama. Upravo zbog velikog broja takvih nastupa dobila je nadimak "kraljica svadbi", koji je sama prihvatila bez zadrške. Posebno mjesto u njezinu repertoaru zauzela je "Svatovska", koju je opisala kao jednu od najboljih stvari koje su joj se dogodile u karijeri.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Na njezin poslovni put utjecao je i otac Boris Šuput, poznati estradni menadžer. Kada se teško razbolio, Maja je imala tek nešto više od 20 godina te je morala rano postati poslovno i financijski samostalna. Važnu ulogu u obitelji imala je i njezina majka.
| Foto: Igor Kralj/HISTORY I/C
S godinama se mijenjao i Majin javni imidž. Crvenu kosu zamijenila je plavom, dok su raskošne haljine, scenski kostimi i česte transformacije postali dio njezina prepoznatljivog stila. U tome godinama surađuje sa stilistom i prijateljem Markom Grubnićem.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Uz glazbu, važan dio njezine karijere postala je televizija. Sudjelovala je u emisijama poput "Plesa sa zvijezdama" i "Tvoje lice zvuči poznato", a posebno dug angažman ostvarila je kao članica žirija "Supertalenta". Televizijska snimanja godinama je kombinirala s koncertima i svadbenim nastupima.
| Foto: Nova Tv
Maja se okušala i u poduzetništvu te pokrenula brend Majushka. U ponudi su se tijekom godina našli mikrofoni, slušalice, dnevnici, dječja kozmetika i drugi proizvodi, a predstavila je i parfem Shù Shù te kolekciju Majushka Fashion Dolls. Na razvoj vlastitog brenda potaknuo ju je i tadašnji suprug Nenad Tatarinov.
| Foto: Instagram
Nenada Tatarinova upoznala je 2017. u hotelu u kojem je on radio kao menadžer. Poznanstvo je preraslo u vezu, a par se 2019. vjenčao u luksuznoj vili Meneghetti u Balama u Istri. Fotografije s vjenčanja Maja je kasnije objavljivala i povodom njihovih godišnjica.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
U ožujku 2021. Maja i Nenad postali su roditelji. Maja je u zagrebačkoj Petrovoj bolnici carskim rezom rodila sina kojem su dali ime Bloom Tatarinov.
| Foto: Instagram
Nakon Bloomova rođenja obiteljski život postao je čest dio njezinih objava na društvenim mrežama. Pokazivala je njegovu dječju sobu, zajednička putovanja i svakodnevne trenutke. Na posao se vratila samo 29 dana nakon poroda kako bi nastavila snimanje "Supertalenta".
| Foto: Maja Šuput/Instagram
U lipnju prošle godine Maja je objavila da su se ona i Nenad razveli nakon šest godina braka. Navela je da su se sporazumno razišli te da im je zajedničko roditeljstvo ostalo prioritet. Nenad je također potvrdio da su nakon razvoda ostali u dobrim odnosima.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Nakon razvoda mediji su intenzivno pratili Majinu vezu sa Šimom Elezom. Zajedno su se pojavljivali u javnosti, putovali i objavljivali zajedničke fotografije. U svibnju ove godine Maja je potvrdila da je njihova veza završila, a zajedničke fotografije nakon prekida nisu odmah uklonili s društvenih mreža.
| Foto: Instagramž
Ovih dana objavljeno je da je Maja Šuput u vezi s Emilom Tedeschijem mlađim, sinom našeg poznatog poduzetnika. Snimili su ih zajedno u Zračnoj luci Zagreb, a par je otputovao u London.
| Foto: Čitatelj 24sata
Naša poznata pjevačica redovito pažnju javnosti plijeni i seksi izdanjima. Kupaći kostimi već su godinama jedna od velikih modnih opsesija Maje Šuput, koja ih rado pokazuje i na brojnim putovanjima.
| Foto: screenshoot/Instagram
Maja je pričala i da s putovanja voli donositi kupaće kostime kao svojevrsne suvenire, pa se njezina kolekcija godinama povećavala usporedno s brojem destinacija koje je posjetila.
| Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
U nastavku galerije pogledajte sva izdanja Maje Šuput.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Youtube Sceenshot
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Instagram
Foto Maja Šuput/Instagram
Foto Maja Šuput/Instagram
Foto Marko Juric/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL/ - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Instagram
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Screenshot Instagram
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Instagram
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Instagram
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Ivor Mažar
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Luka Čop
Foto Luka Čop
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto instagram
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto Instagramž
Foto Damir Spehar/PIXSELL/
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram