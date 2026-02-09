Obavijesti

KOJI DUET

Maja Šuput u seksi policijskoj uniformi na pozornicu 'privela' nekadašnju teen zvijezdu

Karnevalska noć u Kastvu pretvorila se u spektakl kada je popularna pjevačica prepoznala bivšeg člana grupe Teens Daniela Benija i izvela s njim njihov zajednički hit pred oduševljenom publikom

Karnevalsko izdanje koncerta u Kastvu bilo je prava poslastica za sve posjetitelje, a Maja Šuput ponovno je dokazala zašto je jedna od najtraženijih izvođačica na feštama diljem Hrvatske. Pjevačica se za ovu priliku maskirala u seksi policajku, zabavljajući publiku energičnim izvedbama svojih najvećih hitova uz pratnju također zamaskiranog benda.

Po mnogima najbolji dio koncerta bio je kada je Maja u publici ugledala poznato lice. Daniel Beni, nekadašnji pjevač grupe Teens, nije uspio zavarati Maju iako je bio zamaskiran i nosio crvenu periku. Maja ga je pozvala na pozornicu, gdje su zajedno izveli legendarni hit „Hajde reci što”.

Publika je eksplodirala oduševljenjem, pjevajući zajedno sa njima stihove dobro poznate generacijama. Ovaj trenutak, kombinacija iznenađenja, nostalgije i karnevalske energije, zasigurno će ostati u pamćenju posjetitelja Kastva.

