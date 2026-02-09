Maja Šuput u seksi policijskoj uniformi na pozornicu 'privela' nekadašnju teen zvijezdu

Karnevalsko izdanje koncerta u Kastvu bilo je prava poslastica za sve posjetitelje, a Maja Šuput ponovno je dokazala zašto je jedna od najtraženijih izvođačica na feštama diljem Hrvatske. Pjevačica se za ovu priliku maskirala u seksi policajku, zabavljajući publiku energičnim izvedbama svojih najvećih hitova uz pratnju također zamaskiranog benda.

Po mnogima najbolji dio koncerta bio je kada je Maja u publici ugledala poznato lice. Daniel Beni, nekadašnji pjevač grupe Teens, nije uspio zavarati Maju iako je bio zamaskiran i nosio crvenu periku. Maja ga je pozvala na pozornicu, gdje su zajedno izveli legendarni hit „Hajde reci što”.

Foto: Instagram/Maja Šuput

Publika je eksplodirala oduševljenjem, pjevajući zajedno sa njima stihove dobro poznate generacijama. Ovaj trenutak, kombinacija iznenađenja, nostalgije i karnevalske energije, zasigurno će ostati u pamćenju posjetitelja Kastva.