Maja u suzama napustila show: Svjesna sam da imam još posla

Bio je prevelik pritisak, a ja tada dobro ne funkcioniram. To za mene nije način, komentirala je Maja. Vaga je pokazala 3,5 kg manje, a u postotku je to 2,9, što je ipak manje od Dominikovih 4,4

<p>Na vaganje s posebnom dozom stresa dolaze Maja i Dominik, koji su cijeli ciklus znali da ih čeka borba u kojoj onaj s lošijim rezultatom ide kući. No kako je crveni tim pobijedio u izazovu, Dodo je dobio 0,2 kg prednosti na vaganju.</p><p>Prvi je na vaganje išao Dominik, koji je otkrio da ga je pritisak zbog mogućeg izlaska tjerao naprijed, ali je rekao i da mu ne bi bilo žao da ispade jer vjeruje da je dovoljno naučio te da to može primjenjivati i vani.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s voditeljicom 'Života na vagi' Sanjom Žuljević</strong></p><p>Njemu je vaga pokazala fantastičnih 5,7 kilograma manje, što je i njega samoga iznenadilo, kao i ostatak kandidata i trenera Edu. Plavi, pak, misle da je Dodo taktizirao te da se čuvao u ciklusu prije kako bi sad imao što veću razliku. Nakon njega na vaganje je išao Matej, koji je izgubio 4,1 kg. Marica je prokomentirala da joj je žao što nije sudjelovala u velikom izazovu jer je natjecateljskog duha. Otkrila je i da je zbog ljubavi donosila krive odluke te da jednom nije napustila Hrvatsku jer je vjerovala da je bolje da zbog ljubavi ostane kod kuće, a na kraju je bila prevarena. Njoj je vaga pokazala dva kilograma manje.</p><p>Ante je otkrio da se dosta promijenio u showu.</p><p>- Nije mi više teško ići na treninge i nešto odraditi, a prije je sve bilo teško - kazao je Ante, kojemu je cilj doći do 100 kg. Ovog puta vaga mu je pokazala 4,4 kg manje. </p><p>Petra je napokon rekla da u proteklom ciklusu nije imala prigovora na Edu. </p><p>- Raditi s ljudima i naučiti prihvatiti stotine karaktera i naučiti prepoznati trenutak kad otvoriti osobi prostor za osobni razvoj je ono što razlikuje uspjeh od neuspjeha. Život na vagi nije samo vaganje. Izazov koji je Petra prošla nije bilo nešto proračunato, nisam očekivao rezultat. Samo sam vjerovao da ona to može - ispričao je Edo. Petra je izgubila 1,6 kg, što je opet bio razlog za njezino nezadovoljstvo. </p><p>- Jako poštujem Edu, jako cijenim njegov rad. Meni nikad ne smeta kad se dere, na mene treba galamiti da zapnem. Više volim kad je takav nego da je mlakonja - komentirala je Vijoleta svog trenera. Ona je izgubila 1,8 kg iako je bila uvjerena da će puno više izgubiti.</p><p>Zdravka je na vaganju rekla da ne teži pobjedi, ali da je motivira imati što bolji rezultat iz ciklusa u ciklus. Njoj je vaga pokazala ravnih 100 kg, što znači da je izgubila 2,9 kg. </p><p>Posljednja je na vaganje išla Maja, koja je bila poprilično tjeskobna oko ishoda jer nije željela napustiti show. </p><p>- Bio je prevelik pritisak, a ja tada dobro ne funkcioniram. To za mene nije način - komentirala je Maja. Vaga je pokazala 3,5 kg manje, a u postotku je to 2,9, što je ipak manje od Dominikovih 4,4% pa tako Maja napušta show. </p><p>Suze nije mogla zadržati ni ona, ali ni ostali kandidati iz crvenog i plavog tima. Maja je za vrijeme svog boravka u showu od 138,6 kg došla do 116,7, što je gubitak od 21,9 kg. </p><p>- Nisam uopće svjesna da sam izgubila toliko kila, ali sam svjesna da imam još puno posla - kazala je Maja.</p>