'Maja Žarište': Pjevala, skakala bez maske pa pozvala u vlakić

<p>Što se tiče sjedenja, nekim pjevačima to odgovara, ali mi pjevamo zabavnu glazbu. Da mi ljudi sjede na koncertima, vjerojatno bih dobila koronu od nervoze, rekla je prije mjesec dana pjevačica <strong>Maja Šuput</strong> (40) u intervjuu za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3855734/maja-suput-i-neno-belan-gosti-u-rtl-direktu-iza-nas-je-ogroman-broj-ljudi-koji-ovim-poslom-prehranjuju-cijelu-obitelj/" target="_blank">RTL Direkta</a>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Izgleda kako pjevačica ne želi 'dobiti koronu od nervoze' pa je na sinoćnjoj svadbi napravila pravi dernek. Poznata po tome što je mnogi mladenci angažiraju da im napravi feštu na njihov najvažniji dan, Maja se 'bacila' na posao, a u subotu je do jutarnjih sati pjevala na jednoj privatnoj zabavi.</p><p>Iako je prije nekoliko mjeseci rekla kako se boji koronavirusa, sudeći po storyjima na njezinom Instagram profilu, pjevačica nije bila toliko uplašena. Dapače, cijelu večer je skakala i zabavljala goste, a ako je suditi po društvenim mrežama, gosti se niti u jednom trenutku nisu pridržavali pravila Stožera civilne zaštite. </p><p>Dobro je poznato kako su noćni klubovi i velike svadbe najveća žarišta, a Stožer mjesecima apelira na odgovorno ponašanje i svijest građana. No izgleda kako se Maja toga ne pridržava s obzirom na to da je na posljednjoj svadbi bio pravi stiskavac. Razmak se nije držao, maske se nisu nosile, plesalo se u kolu pa je na red došao i vlakić... </p><p>Kontaktirali smo i Majinu dugogodišnju menadžericu <strong>Katarinu Kolar. </strong></p><p>- Nije mi poznat podatak da se Maja nije pridržavala pravila - kratko nam je rekla. </p><p>Brojni pratitelji komentirali su kako se pjevačica ponaša neodgovorno pa su joj smislili novo ime: 'Nisi više Maja Šuput nego Maja Žarište'. </p>