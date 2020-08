Majin kaftan privukao pažnju na Brijunima, cijena je 'sitnica'

Upečatljivim kaftanom se oduševila i njena kolegica iz žirija showa 'Tvoje lice zvuči poznato' Martina Tomčić, koja je pitala Maju o kojem je brendu riječ na što joj je Šuput spremno odgovorila 'Missoni sestro'

<p>Nakon odmora u luksuznoj vili nedaleko Poreča u kojoj noćenje stoji do 6000 kuna, svatovska pjevačica produžila je do Brijuna. <strong>Maja Šuput </strong>(40) u vili je prvo pozirala sa suprugom <strong>Nenadom Tatarinovom</strong> (36) i svojim najboljim prijateljem <strong>Markom Grubnićem</strong> (38) te njegovim pratiteljem <strong>Momčilom Gurovićem</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatice u kupaćim kostimima</strong></p><p>Četverac se ogrnuo Versace mantilima za vrijeme doručka i pozirao za društvenu mrežu te se opet ispeglao u Photoshopu, a vrckava pjevačica sad je na Brijunima pozirala u Missonijevom šarenom kaftanu od oko 1000 eura (oko 7526 kuna). Doduše trenutno se može nabaviti i za upola manju cijenu jer su u tijeku velike ljetne rasprodaje.</p><p>Upečatljivim kaftanom se na društvenoj mreži oduševila i njena kolegica iz žirija showa 'Tvoje lice zvuči poznato' <strong>Martina Tomčić</strong>, koja je pitala Maju o kojem je brendu riječ na što joj je Šuput spremno odgovorila 'Missoni sestro'.</p><p>Neke su pratiteljice napisale i da je Maji kaftan predugačak, no čini se da ona voli tako nositi ljetnu odjeću iako je najčešće na pozornici viđamo razodjevenu u režiji njenog modnog stilista Marka Grubnića.</p><p>Maja je inače ljubiteljica brendiranih krpica, koje joj godinama bira Marko. Njihov ispočetka poslovni odnos dok se Grubnić još zvao Modni Mačak vrlo brzo prerastao je u prijateljski, Marko joj je dizajnirao i vjenčanicu, pa zajedno i ljetuju.</p><p>Prvu godišnjicu ljubavne veze s Nenadom Maja je proslavila u Grčkoj pozvavši i Grubnića. Marka je Maja vodila i na djevojačku večer u Beogradu gdje je Grubnić bio jedini muškarac na proslavi.</p>