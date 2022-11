Majina Farija (12) glasom osvojila žiri: 'Postoje rijetki talenti, a ti si jedan od njih'

Farija Gaši (12) je na audiciji 'Supertalenta' pjevala Merlinovu pjesmu 'Da je tuga snijeg' i od Maje Šuput (43) dobila zlatni gumb, a za polufinale je odabrala pjesmu 'Jutro' Jelene Tomašević i ponovno raznježila i publiku i žiri.

Kad je završila s izvedbom Maja je Fariji rekla da je znala da će biti fantastična.

Foto: Nova TV

- Stvarno si me opet ganula i opet mi je suza došla na oko. Imaš nešto u glasu. Ja ne znam kako me natjeraš uvijek da budem sjetna. I dalje mi ne ide u glavu da si toliko mlada, a toliko odrasla dok pjevaš. Tvoja izvedba je bila toliko moćna i uopće ne izgleda kao da si imala imalo treme. Naprosto ne izgledaš kao da si u grču, da si uopće svjesna koliko ljude te večeras gledalo. Od srca navijam da prođeš dalje, ne zato što si moj zlatni gumb, nego zato što ti to zaista zaslužuješ - rekla je Maja emotivno.

- Jednostavno, prizemno, a uzvišeno - kratko i jasno komentira je Davor Bilman.

- Jako sam pod dojmom. Iako tvoj nastup je bio bitno drugačiji nego u audicijskom dijelu. Kako si tada zaslužila zlatni gumb, tako si i sada. Postoje rijetki talenti, a ti si jedan od njih - rekla je Martina te joj je poručila da ostane autentična.

