Majka Ana prisilila djevojke da čiste: 'Što si ova stara misli?'

One nisu niti svjesne što će im se na otoku dogoditi. Misle da su došle na odmor, ali plan je malo drugačiji, ispričao je Marko Sandalić što očekuje djevojke kada dođu na Rab. Naime, došlo je vrijeme da se djevojke u showu 'Ženim sina?' usele u domove svojih kandidata.

Neke od njih će imati sreće jer će ih dočekati šetnja i odmor dok će druge morati raditi razne poslove. Markova mama Ana priredila je djevojkama dobrodošlicu s rapskim specijalitetima, no nisu sve djevojke bile odveć zainteresirane za hranu.

- Mislim da me mama Ana ne voli jer nisam jela njezine specijalitete, ali ona ne shvaća da ja želim ostati vitka i lijepa za Marka - rekla je Marija Folnožić. Dodala je kako misli da su pale maskice, da su teretane i proteini samo neka pusta priča jer su dobro pojele kad su došle. Mama Ana bila je poprilično razočarana što unatoč njezinom trudu, nisu sve djevojke htjele jesti.

- Manje, više cure nisu ništa jele. Nives je pojela najviše, ona se uopće nije ustručavala - ispričala je Markova mama. Nakon nepojedenog objeda, djevojke su imale u planu odmoriti, no ne i mama Ana koja ih je odlučila već prvi dan zaposliti, jer apartmani za turiste se neće očistiti sami.

- Nisam došla ovdje čistiti! Što si ova stara misli - komentirala je Dragana kojoj se nije svidjela ideja o čišćenju. Loše raspoloženje djevojaka primijetio je i Marko.

- Nakon što sam ih odveo na golf, nakon što sam ih vodio na bazene, vodio sam ih na obiteljsko gospodarstvo, bili smo tamo u onom dvorcu, pa daj molim te, valjda im neće biti problem očistiti malo. Ako bude, ovdje maske padaju - ispričao je Marko izjavio te ostavio Nives, Mariju Folnožić i Draganu s majkom. Kandidat je Mariu Kuflu odveo na spoj obzirom da ona jedina do sada nije bila nasamo s njim. Mama Ana je najprije ostavila djevojke same u čišćenju, a potom je došla u inspekciju i ono što je zatekla uopće joj se nije svidjelo.

- Mama Ana je bila poprilično zahtjevna, svakome je našla neku zamjerku - istaknula je Nives, a mama se nije ustručavala ni korigirati djevojke u čišćenju.

- Meni mama dođe kući počistiti - rekla je Dragana i šokirala mamu Anu koja nije mogla vjerovati, kao ni Nives.

- Obzirom koliko Dragana ima godina i ima dijete, mislim da bi trebala čistiti - istaknula je Nives. Da će s djevojkama oko kućanskih poslova imati pune ruke posla, mami je postalo odmah jasno.

- To je za njih nešto novo. Ja mislim da su one doma zabavljene same sobom, da se lijepo urede, srede i izađu vani, a što se čišćenja tiče, to neka mame naprave - zaključila je.

Hoće li mama Ana djevojke ipak naučiti kako se drži metla u ruci ili će odustati, gledatelji će doznati u večerašnjoj epizodi showa.