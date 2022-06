Majka Billie Eilish: 'Najmlađa je izvođačica ikad na Glastonbury Festivalu, naporno je radila...'

Billie Eilish (20) će nastupati na jednom od najpoznatijih glazbenih festivala, onome u Glastonburyju u Engleskoj. Teen zvijezda će tako ući u povijest kao najmlađa izvođačica koja će sudjelovati na popularnom festivalu.

Billieina majka, Maggie Baird (63) za The Guardian je izjavila kako je jako uzbuđena zbog postignuća svoje kćeri.

- Zaista je nevjerojatno, ali i teško za procesuirati. Ljudi me uvijek pitaju: 'Kako se osjećaš na ovako važan dan?' Ali kao roditelju sve što tvoje dijete radi od početka ti je impresivno - izjavila je Maggie.

Nastup na Glastonburyju jedan je u nizu rekorda koje je Billie oborila. Ona je najmlađa umjetnica koja je dosegnula milijardu streamova na Spotifyu i dobila Grammy nagradu za najbolji album godine.

- Svi ovi nevjerojatni trenuci u njezinoj karijeri također su okruženi ogromnom količinom stresa, pritiska, napornog rada i iscrpljenosti - dodala je majka glazbenice.

Baird je osnivačica Support + Feed, inicijative za podupiranje hrane na biljnoj bazi i za borbu protiv klimatske krize. Uz majčinu podršku Billie je danas jedna od najglasnijih javnih osoba o važnosti borbe protiv klimatske krize. Nedavno je sudjelovala u višednevnoj konferenciji 'Overheated at the O2' u Londonu, koja okupljaju klimatske aktiviste, glazbenike i dizajnere.

Baird je pauzirala vlastitu glumačku i spisateljsku karijeru kako bi mogla bolje podržati svoju uspješnu kćer, koju je pratila na cijeloj njenoj posljednjoj turneji. Navodi da takav način života ima i dobre i loše strane ali jako je zahvalna što se Billie i njezin brat Finneas (24) dobro slažu i u poslovnom i u privatnom životu.

- Finneas i Billy nasmijavaju jedno drugoga kao što to nitko drugi ne bi mogao. Važno je imati jednu osobu koja je vaš zagovornik u širem smislu, ne samo ono što vam treba u ovom trenutku, nego netko tko zna što vam općenito treba u životu - pojasnila je Maggie koliko joj je drago što joj se djeca toliko dobro slažu.

Finneas je producirao Billien debitantski album 'When We Fall Asleep, where do we go?' u svojoj spavaćoj sobi u kući svojih roditelja. S tim albumom su zajedno osvojili osam Grammy nagrada. U Glastonburyju će joj se pridružiti na pozornici u izvedbi pjesme 'No Time to Die', koja je dobila Oskara za najbolju pjesmu napisanu za film, za popularni film 'James Bond: Nema vremena za umiranje'.

Billie smatra da je njezin nastup u Glastonburyju prilika kakva se dobiva jednom u životu.

- Stalno se osjećam kao da ne zaslužujem sve i mislim da je to dobra stvar - dodala je.

