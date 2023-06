Majka Britney Spears želi da se pjevačica pomiri sa sestrom: Ne pričaju godinama, nedostaju si!

Majka pjevačice Britney Spears (41), Lynne Spears (68), želi da se pop zvijezda ponovno poveže sa svojom sestrom, Jamie Lynn Spears (32).

POGLEDAJTE VIDEO:

- Lynne moli Britney da se pomiri sa svojom sestrom. Lynne zna da Britney nedostaje njezina sestra i rekla joj je da je taj osjećaj očito obostran - rekao je izvor za Daily Mail.

Foto: Instagram

Međutim, drugi izvor tvrdi da Britney još uvijek oklijeva pomiriti se sa sestrom te da očekuje ispriku prije nego što uopće razmisli o tome.

Foto: Instagram/Britney Spears

- Britney i dalje osjeća da je Jamie Lynn ta koja je kriva za njihov loš odnos, i ako se namjeravaju upoznati, ona bi trebala doći k njoj, a ne obrnuto - navedeno je dalje.

Inače, Lynne također pokušava ojačati svoju vezu s pjevačicom s obzirom na to da tri godine nisu bile u kontaktu.

Foto: (C) Tammie Arroyo / AFF-USA.COM

- S obitelji uvijek postoje stvari koje treba riješiti, ali vrijeme liječi sve rane. Osjećam se tako blagoslovljeno što smo pokušali ispraviti stvari! Volim te puno - napisala je pjevačica na Instagramu prošli mjesec kada se pomirila s majkom.

Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS/PIXSELL/

- Uz svu dramu s kojom su se nosili u posljednjih nekoliko godina jedno s drugim, Lynnein nedavni susret s Britney bio je obećavajući korak u pravom smjeru za bolje dane koji su pred nama - izjavio je izvor dalje.

Podsjetimo, nedavno su njen otac Jamie Spears (70) i bivši suprug Kevin Federline (45) izjavili da se osjećaju zabrinuto jer se pjevačica navodno opet počela drogirati.

Njezin bivši suprug rekao je kako mu je situacija s Britney zastrašujuća.

Foto: RE/Press Association/PIXSELL

- Bojim se da je na metamfetaminu - molio sam se da netko to objavi i da se probudi. To je zastrašujuće. Ona je majka mojih dječaka - rekao je tad.

Foto: Instagram

Međutim, pjevačica se oglasila i opovrgnula glasine.

- Činjenica da ljudi tvrde stvari koje nisu istinite je tako tužna. Ovo možda čak i nisu oni koji govore takve stvari jer mi nema smisla da to govore. S Prestonom koji kaže 'ona treba saslušati nas prije nego bude prekasno'. Onog dana kad sam mu rekla da vas želim više viđati, nikad vas više nisam vidjela - napisala je pjevačica na društvenim mrežama i dodala da ju rastužuje što pričaju njoj iza leđa.

Foto: Instagram/Britney Spears

- To me rastužuje jer sam se toliko trudila učiniti stvari lijepima za tebe, a nikad nije bilo dovoljno dobro. Dakle, vi mi idete iza leđa i pričate o meni. To mi slama srce, a vijesti su tako niske. Uvijek sam se osjećala kao da me vijesti maltretiraju. Tužno je jer svi sjede kao da je u redu izmišljati laži o tome. Zašto mi je rečeno da moram sjediti i uzdići se iznad? Kad svi padnu tako nisko? - zaključila je Britney.