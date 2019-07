Majka i kći Huljić pozirale u ljetnim haljinama: 'Kao sestre'

Na otvorenju devetog izdanja Šibenik Dance Festivala pojavile su se Hana i Vjekoslava Huljić (56), koje su plijenile pozornost svih prisutnih. Mama i kćerka pozirale su u ljetnim lepršavim haljinama, a mnogi nisu mogli da ne primijete nevjerojatnu sličnost među njima.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

'Kao sestre', čulo se među posjetiteljima.

Dok je Hana bila zakopčana do grla, njezina majka odlučila se za nešto ležerniju kombinaciju pa je tako imala otvorenu haljinu kojom je istaknula grudi.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Na otvorenju festivala pojavila se i Biserka Petrović, majka tragično preminulog košarkaša Dražena Petrovića.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Inače, šibenski festival otvoren je hrvatskom premijerom suvremene plesne predstave 'From In' u izvedbi Xie Xin Dance Theatrea iz Kine. Na festival stižu plesni umjetnici iz dvanaest zemalja – od Sjedinjenih Američkih Država do Kine. Tijekom sedam dana festivala šibenskim će pozornicama proći tristo plesača.

Hana Huljić nedavno je predstavila prvu pjesmu 'Alisa' koju potpisuje i kao kantautorica.

- Do sad sam uglavnom pjevala u stranim zemljama gdje mogu opušteno uživati u tome jer me nitko ne zna, ali čemu to? Upitala sam se zašto pored svojih, ne bih možda pjevala i pjesme svojih roditelja ako to želim, pa njih pjevam i u Kini na koncertima Maksima Mrvice - objasnila je Hana.

