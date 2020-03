Majka ju je htjela abortirati, a supruga nikada nije preboljela

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Celine Dion sigurna u odgovor: 'Dosta! Jack nije mogao stati'

Kanadska pjevačica Celine Dion danas slavi 52. rođendan. Rođena je 30. ožujka 1968. u Charlemagneu, gradiću oko pedeset kilometara udaljenom od Montreala, u pokrajini Quebec, u frankofonskom dijelu Kanade.

Četrnaesto je dijete u siromašnoj obitelji. Celine često kaže da svoje rođenje ima zahvaliti samo mjesnom svećeniku koji je njezinu majku nagovorio da ne napravi pobačaj. Iako siromašna, njezina obitelj je bila sretna jer od života nisu tražili puno.

Kada je Celine imala dvanaest godina njezina majka je poslala snimku jedne pjesme koju je Celine napisala i pjevala 38-godišnjem menadžeru i producentu Rene Angelilu. Za Renea je Celine tada bila samo talentirano dijete i ništa više. Upoznavanje s Reneom Celine je, kasnije će se to vidjeti, potpuno promijenilo život.

1987., kad je imala 19 godina, a on 45, Celine i Rene su se zaljubili. Rene je bio stariji od nje punih 26 godina i zato su vezu krili dok se nisu oženili sedam godina kasnije. Udala se za njega unatoč brojnim polemikama 17. prosinca 1994. u katedrali Notre Dame u Montrealu.

- Neka ljudi misle i govore o nama što god žele. Mi se volimo i voljet ćemo se vječno - rekla je Celine na svadbenoj ceremoniji.

Pjevačica je s Renom dobila sina Charlesa (19) te blizance Eddyja i Nelsona (9). Nelson je dobio ime po Nelsonu Mandeli. Sve troje djece rođeno je s umjetnim oplodnjama koje su pratila i četiri pobačaja. Njezin suprug Rene je dao zamrznuti svoju spermu prije podvrgavanja kemoterapiji zbog raka.

2016. bila je za pjevačicu jedna od najtežih u životu. Njezin suprug preminuo je u 74. godini života od raka grla koje je tijekom 17 godina dva puta operirao. Samo dva dana kasnije izgubila je i brata Daniela koji je umro od iste bolesti. Nakon smrti supruga i brata mjesecima se borila s depresijom, no odlučila je nastaviti svjetsku turneju jer je tako, otkrila je, htio njezin suprug prije nego što je umro. Posljednja želja mu je bila i da joj umre u naručju.

Reneova želja je bila da mu sprovod bude u crkvi Notre Dame u Montrealu, istoj onoj u kojoj su se vjenčali. Dion nikada nije krila da joj je njezin muž Rene ljubavno i seksualno bio prvi i jedini muškarac u životu. Kaže kako ne može zamisliti biti s drugim muškarcem jer i dalje voli pokojnog supruga i nijedan joj muškarac u životu nakon njega nije potreban.

Celine godinama njeguje klasičan modni stil te preferira elegantne haljine. Smatra da svaka žena treba prihvatiti svoje nesavršenosti i dostojanstveno živjeti svoje godine kako dolaze. Ipak, pjevačica je često bila na meti kritika zbog premršavog i ispijenog izgleda.

Dion je vlasnica jednog od najljepših glasova današnjice i uopće ikada u svijetu glazbe. Dobila je brojne nagrade uključujući dva Oscara za pjesme u filmovima i sedam Grammyja. Pet godina je svake večeri imala svoj show u Las Vegasu kojeg posjetilo čak više od dva milijuna obožavatelja. Honorar joj je bio sto milijuna dolara plus postotak od prodanih ulaznica.

1988. Celine je nastupila za Švicarsku na 'Eurosongu' i pobijedila s pjesmom 'Ne partez pas sans moi'. Čak 42 singla bila su na broju jedan kanadske top ljestvice, a mnogi singlovi su bili broj jedan i na svjetskim top ljestvicama.

Njezina vjerojatno najpoznatija i najpopularnija pjesma je 'My Heart Will Go On', glavna glazbena tema iz filma 'Titanic' snimljenog 1998. Celine bi u sklopu svjetske turneje trebala posjetiti i Hrvatsku, i to 5. lipnja u zagrebačkoj Areni.

