Majka ju je vrijeđala, a brojni ljubavnici 'koštali' su je života

Da mogu pisati scenarij svog života, moj suprug bi otišao sa svojom ljubavnicom i nikad se ne bi vratio, rekla je jednom prilikom princeza Diana frustrirana činjenicom da ju princ Charles (70) konstantno vara s Camillom Parker Bowles (72). Prošlo je 22 godine od Dianine smrti, a nesretna princeza i dalje je jedna od najpopularnijih tema u Velikoj Britaniji. Javnost posebno intrigiraju priče o njezinom ljubavnom životu, koje su sve samo ne bajne.

Prije dvije godine izašao je dokumentarac 'Diana: In Her Own Words' u kojem se mogu čuti nikad neobjavljene snimke princeze Diane. Snimke su nastale ranih 90-ih kada je Diana odlazila Peteru Settelenu (67), glumcu koji joj je držao instrukcije za pomoć u javnim nastupima. Isprva su vježbali u Kensingtonovoj palači, no poslije su se premjestili u Scotland Yard, nakon što je njezin batler Paul Baurell u javnost iznio prljavi veš s kraljevskog dvora.

- Otišla sam vrhovnoj dami i rasplakala se. Pitala sam je što ću uraditi, a ona mi kaže: 'Ne znam. Nema nade za Charlesa', govori Diana na snimci pritom misleći na kraljicu Elizabetu II. (93) kojoj se obratila kad je saznala da je Charles nastavio vezu sa sadašnjom suprugom, Camillom.

Foto: BELL RON BELL

No, nije Charles bio jedini koji je varao. Nije tajna da brak između tragično preminule princeze Diane i princa Charlesa bio sve samo ne brak iz ljubavi. Navodno je Charles bio užasnut idejom braka, a nije bio ni siguran da je Diana žena njegova života. Nakon provedene strastvene noći u vlaku, princ Phillip (98) sinu je napisao pismo u kojem mu je naredio da odmah zaprosi tinejdžericu.

A Diana se savršeno uklapala u obitelj. S obzirom na to da je bila kći grofa Spencera imala je aristokratsku krv, bila je lijepa i imala je toplinu u pogledu. Bio je to pravi jackpot za princa Charlesa. No, Charles je imao jedan mali problem. Diana se istovremeno viđala s Lordom Mountbattenom koji je bio znatno stariji od nje, a umro je u terorističkom napadu u Irskoj 1979. godine.

Isprva joj se Charles upucavao, ali buduća princeza odlučila je popustiti.

- Cijelo vrijeme mi se upucavao, bio je doista naporan. Kasnije na roštilju rekla sam mu da mu treba netko u životu i tek onda je skočio na mene. Čitavu noć me slijedio kao psić – izjavila je Diana u snimkama. Ponekad bi ju zvao svaki dan tjedan dana i onda tri tjedna ne bi riječi progovorio sa mnom, prisjetila se princeza.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

Također, Diana je otkrila kako se samo 13 puta vidjela s princem prije braka.

Par se vjenčao 29. srpnja 1981. godine u Katedrali St. Paul u Londonu. Charles je imao 33 godine, a Diana svega 20. Vjenčanje je uživo pratilo preko 750 milijuna ljudi. I dok se na van sve činilo kao jedna predivna bajka, s druge strane Diana je živjela stvarnost.

- Dva dana prije imali smo generalnu probu i bila su upaljena sva svjetla u katedrali Svetog Pavla. Tek tad sam shvatila kako će izgledati taj dan i počela sam ridati. Camilla mi je bila u glavi cijelo vrijeme – izjavila je princeza. Večer prije vjenčanja imala je strahoviti napad bulimije pa je povratila sve što je jela.

- Dok sam hodala do oltara, pogledom sam tražila Camillu . Znala sam da je ondje. Vidjela sam ju dok sam se vraćala, kad je sve bilo gotovo. Bila je blijeda, sjećam se njezinog šešira s velom i njezinog sina koji je stajao na stolici. Ne mogu to zaboraviti. Sjećam se da sam mislila da je cijela stvar jako histerična, cijelo to vjenčanje. Bila je to stvar koju odrasli ljudi rade, i tamo sam bila ja, Diana, teta u vrtiću. Bilo je to suludo – ispričala je.

Foto: Instagram/Facebook/YouTube

D ok je izlazila iz katedrale, nesigurno je pogledavala oko sebe te držala supruga za ruku. Princeza je u razgovoru s piscem i novinarom Andrewom Mortonom (66) ispričala kako su ona i Charles bili jako umorni na dan vjenčanja. On joj je večer uoči svadbe poslao prsten i poruku u kojoj je poručio: 'Jako sam ponosan na tebe i kada sutra dođeš u crkvu, ja ću te čekati pred oltarom. Samo ih sve gledaj u oči i 'sredi ih'. Na dan glamurozne ceremonije, tvrdila je Lady Di, osjećala se spokojno.

- Bila sam jako, jako mirna. Smrtno mirna. Osjećala sam se kao janje koje vode na klanje. Nisam mogla ništa napraviti. Uoči vjenčanja provela sam svoju posljednju noć slobode sa sestrom Jane u Clarence Houseu - povjerila je Mortonu.

Odmah nakon zaključenja braka počeli su prvi problemi. Charles se nastavio viđati s bivšom djevojkom Camillom. Diana je tonula u depresiju. Već je kod prve trudnoće pokušala samoubojstvo. Bacila se niza stube. Jedan od pokušaja da spasi brak bilo je rođenje njihova drugog sina Harryja 1984. godine, no ni to nije funkcioniralo. Par je imao seksualne odnose samo jednom u tri tjedna, o čemu je Diana otvoreno progovorila.

Foto: Press Association/REUTERS/PIXSELL

- To nam je s vremenom postala norma, jedan put svaka tri tjedna – izjavila je princeza koja je za sve krivila Charlesa te rekla kako pretpostavlja da je tako rijetki seks bio navika iz veze s Camillom.

U isto to vrijeme, princeza se počela viđati s časnikom kraljevskog osiguranja, Barryjem Mannakeejem koji je kasnije poginuo u motorističkoj nesreći.

- Imala sam 24 godine kad sam se duboko zaljubila u jednog čovjeka koji je bio dio svega ovoga. Razotkrili su nas i njega su izbacili. Najteži udarac u životu bila je njegova smrt. Nisam se smjela igrati s vatrom, ali jesam i opekla sam se. Poginuo je u motorističkoj nesreći tri tjedna nakon što je otišao. On mi je bio najveći izbor zabave u životu – izjavila je princeza koja smatra kako Barry nije umro u slučajno, već da je kraljevska obitelj imala prste u tome.

Drugi pokušaj za sreću bio je onaj s crvenokosim Jamesom Hewittom (61), bivšim časnikom konjanika, za kojeg se smatralo da je biološki otac Harryja. Ljubav između Jamesa i Diane trajala je pet godina, a nakon što su prekinuli vezu, Hewitt je odlučio zaraditi na aferi s princezom te pokušavao prodati njezina pisma za čak 81 milijun kuna.

Foto: Youtube Screenshot

Na popisu Dijaninih ljubavnika našao se prodavač automobila James Gilbey, trgova umjetninama i prijatelj princa Charlesa, Oliver Hoare I bogati poduzetnik Theodore Frostmann koji je bio 20 godina stariji od princeze. Navodno joj je Frostmann nakon službene večere 1994., pune tri godine svaki tjedan slao bukete cvijeća.

Godinu dana prije službenog razvoda od princa Charlesa, Diana se navodno zaljubila u sina Johna F. Kennedyja, Johna Kennedyja Jr. s kojim je imala nevjerojatnu strast.

- Počeli smo razgovarati I jedna je stvar vodila drugoj, a na kraju smo završili zajedno – izjavila je doktorica Simone Simmons, kojoj se Diana povjerila za vrijem jednog posjeta. Ipak, Dianin batler to je sve negirao.

Zanimljivo je kako unatoč brojnima aferama, Diana se nije htjela razvesti od princa. Naime, ije htjela da joj se obitelj raspadne te da njezini sinovi u budućnosti slijede njihov primjer. Princeza Diana i sama je dijete razvedenih roditelja. Njezina majka Frances je supruga Johna ostavila radi drugog muškarca, što je šestogodišnju Dianu toliko šokiralo da je neko vrijeme prestala pričati i jesti, samo je sjedila na kućnom pragu i čekala majku. Upravo je zbog toga smatrala kako se treba boriti puno više da brak ne propadne.

Foto: David Levenson

Charles i princeza o tome su tek počeli razmišljati kad im je kraljica Elizabeta II. savjetovala da se razvedu jer su konstantni skandali narušavali ugled obitelji. Razvod je pokrenut 1992. godine.

1995. godine, Diana je upoznala ljubav svojeg života, pakistanskog kirurga Hasnata Khana (61) kojeg je nazivala 'Mr. Wonderful'. Najbliži ljudi princezi tvrde kako je on bio čovjek za kojeg se doista željela udati. Upravo je zbog Khana Diana prekinula odnose s majkom Frances Shand Kydd koja se oštro protivila toj vezi. Čak ju je nazvala 'ku*vom koja se vucara I je*e s muslimanima'.

Diana je upoznala pakistanskog kirurga prije intervjua s BBC-om u kojem je progovorila o bračnim problemima. Par se počeo tajnovito viđati, a butler Paul otkrio je kako im je pomagao da se sastaju u tajnosti. Jednom prilikom Khana je prošvercao u prtljažnik automobila u palaču. I Diana je nekoliko puta posjetila Pakistan, 1996. I 1997. godine te upoznala širu Hasnatovu obitelj.

Foto: Youtube Screenshot

- Ona je s Venere, a ja s Marsa. Da smo se ikada oženili, to bi bilo poput braka s dva različita planeta – pojadao se Khan svojedobno obitelji, a odnose s Dianom odlučio prekinuti samo u srpnju, samo mjesec dana prije tragične prometne nesreće u kojoj je princeza izgubila život. Khanova odluka potpuno je slomila Dianu, te mu se odlučila osvetiti.

Egipatski milijarder Mohamed al-Fayed (90) upoznao ga je sa svojim sinom Dodijem al-Fayedom, a Diana je odlučila kako će se aferom s Dodijem osvetiti Khanu.

- Točno je znala što radi. Znala je da će fotografije s njezina ljetovanja s Dodijem poput vatre obući svijet. Znala je da će Khan početi svoj dan kupnjom novina u lokalnom dućanu I da će u njima naći njenu sliku s Dodijem. To je bila njena poruka Khanu – rekao je Dianin butler.

Foto: Press Association/REUTERS/PIXSELL

Upravo kad je razvod između Charlesa I Diane finaliziran 28. kolovoza 1996. godine, Diana I Dodi uživali su na Sardiniji. Samo tri dana kasnije njih dvoje će poginuti u prometnoj nesreći u pariškom tunelu Pont de L'Almi. Službeni uzrok smrti neoprezna je vožnja Henrija Paula koji je imao pet puta više alkohola u krvi nego što je bilo dopušteno. Istraga je pokazala da bi Diana I Fayed preživjela nesreću da su bili vezani.

Čudnovata prometna nesreća, Dianini ljubavnici I Charlesova potreba za varanjem bacila je sjenu na kraljevsku obitelj, a smrt princeze prerasla je u jednu od najvećih legendi Velike Britanije. Diana je postala arhetip nesretne supruge koja je bijeg tražila u naručju drugih muškaraca.