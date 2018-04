Majka kandidata Igora: Želim snahu koja neće previše lutati

Mogu ih situirati odmah. Imam kuću, imam auto, imam dva psa. To je to u globalu. Imam sve, samo se trebaju useliti, rekao je Igor Bjelošević (32) iz Zaprešića koji je kandidat u showu 'Ženim sina?' koji počinje u ponedjeljak na Novoj TV. Igor je svojoj majci Mariji rekao da ih je prijavio u emisiju pred 20 ljudi za ručkom, a nju je to iznenadilo jer ju nikad ranije nije tražio savjete za odabir djevojaka.

Foto: Nova Tv

- On je izrazio tu želju, dobru zabavu. Vrijeme mu je da se skrasi, da si osnuje obitelj. Bilo bi mu vrijeme, to smo mu već prije deset godina rekli, da je tako. Jer za njega bi bilo bolje. Svaki roditelj je onda mirniji, kad se sin sredi, ima obitelj - ispričala je Marica koja će Igoru pomoći da odabire svoju 'srodnu dušu'. Majka i sin se inače dobro slažu jer kako kažu, ne žive zajedno i nemaju vremena za svađe.

- Rijetko ga kad i viđam, makar je tu blizu. Imamo karakternih crta, normalno sličnih, uporni smo, odluke donosimo na brzinu, ne razmišljamo previše, vrijedni smo, radimo, odgovorni smo - rekla je Marica. Igorova majka je otkrila što očekuje od 'savršene djevojke' za njezinog sina.

Foto: Nova TV

- Da nisu previše različiti, da nije nekakva koja će previše hodati, lutati. A od njega će dobiti zauzvrat poštovanje i ljubav, odanost. Ali da vodi računa i o njemu i o domu - objasnila je majka. Igor traži djevojku koja će mu sličiti po karakteru i s kojom će se slagati te moći zafrkavati.

- Ne tražim ništa posebno - istaknuo je Zaprešićanin koji je veliki ljubitelj automobila i motocikala pa želi da i njegova djevojka takve stvari voli. Kaže da kakva bi djevojka bila prema njemu, takav bi on bio prema njoj.

Foto: Nova TV

- Uzajamno, ako su one ok. prema meni, ja ću biti prema njima. Ako će one mene poštivati, ja ću njih poštivati - zaključio je Igor.