Američka glumica Drew Barrymore (46) proslavila se još kao šestogodišnja djevojčica u filmu 'E.T. the Extra-Terrestrial', klasiku Stevena Spielberga, no unatoč naizgled glamuroznom odrastanju, nije imala lako djetinjstvo.

U razgovoru s poznatim radijskim voditeljem Howardom Sternom glumica je ispričala brojne detalje o svom odrastanju koje njezini fanovi nisu znali, a najviše je odjeknula priča o njezinoj majci Jaid Barrymore (74), koja je Drew kao 13-godišnju djevojčicu odvela u psihijatrijsku bolnicu i tamo je ostavila čak 18 mjeseci.

- Danas se zato malo smijem kad čujemo ove priče o holivudskim zvijezdama i 30 dana programa u Malibuu. To je ništa za ono što sam prošla i u toj instituciji 80-ih godina nije bilo šale. Shvaćam donekle zašto je to napravila, ali mislim i da je kriva za mnoge stvari koje su mi se kasnije dogodile u životu i koje su me oblikovale - ispričala je slavna holivudska glumica.

Pojasnila je kako je u ranim tinejdžerskim danima bila problematična. Izostajala je iz škole, bježala od kuće i popularnost u tako ranoj dobi odvela ju je u krivom smjeru. Majci je na kraju oprostila, no dugo nisu razgovarale. Sa svojom djecom, kako kaže, glumica pokušava u životu izgraditi posve drugačiji odnos.