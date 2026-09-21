Majke se oglasile povodom koncerta u Makarskoj: 'Sada je najvažnije da je Goran dobro...'

Goran Bare & Majke trebali su nedjelju navečer nastupiti na festivalu 'Modro i zeleno', a koji se održava u Makarskoj, no svega nekoliko minuta nakon što je Goran Bare izašao na pozornicu s iste je i otišao uz pomoć kolega te je tako nastup završio prije nego što je i počeo.

- Goran Bare večeras na festivalu 'Modro i zeleno' u Makarskoj nije uspio odraditi ni prvu pjesmu. Nakon izlaska na pozornicu, nastup je ubrzo prekinut, uz veliku podršku publike koja ga je ispratila pljeskom - stoji u objavi uz video na kojem se vidi kako mu njegovi kolege pomažu sići s pozornice u Parku fra Jure Radića.

Sada su se putem Facebook objave oglasili i iz grupe Majke.

- Nažalost, Goran sinoć nije bio dobro. Na pozornicu je izašao sa željom da nastupi za publiku koja ga je došla podržati, ali tijelo i glas nisu dali. Iskreno se ispričavamo svima koji su sinoć došli u Makarsku i zahvaljujemo na razumijevanju, toplini i podršci koju su pružili Goranu i bendu. To nam puno znači. Isprike i zahvale na razumijevanju upućujemo i organizatorima, Turističkoj zajednici grada Makarske i Gradu Makarska. Sada je najvažnije da Goran bude dobro. Pred nama je dvomjesečna pauza koju ćemo posvetiti odmoru i oporavku, vraćamo se u prosincu i ponovno družimo uz glazbu. Hvala svima! - napisali su u objavi.