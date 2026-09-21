Obavijesti

Show

Komentari 2
ISPRIČALI SE

Majke se oglasile povodom koncerta u Makarskoj: 'Sada je najvažnije da je Goran dobro...'

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: < 1 min
Majke se oglasile povodom koncerta u Makarskoj: 'Sada je najvažnije da je Goran dobro...'
1
Foto: screenshot/Pod Biokovom
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Majke su se na društvenim mrežama oglasile povodom otkazanog koncerta u Makarskoj

Admiral

Goran Bare & Majke trebali su nedjelju navečer nastupiti na festivalu 'Modro i zeleno', a koji se održava u Makarskoj, no svega nekoliko minuta nakon što je Goran Bare izašao na pozornicu s iste je i otišao uz pomoć kolega te je tako nastup završio prije nego što je i počeo.

NA FESTIVALU 'MODRO I ZELENO' VIDEO Koncert je završio i prije nego što je počeo: Bareta su odveli s pozornice u Makarskoj
VIDEO Koncert je završio i prije nego što je počeo: Bareta su odveli s pozornice u Makarskoj

- Goran Bare večeras na festivalu 'Modro i zeleno' u Makarskoj nije uspio odraditi ni prvu pjesmu. Nakon izlaska na pozornicu, nastup je ubrzo prekinut, uz veliku podršku publike koja ga je ispratila pljeskom - stoji u objavi uz video na kojem se vidi kako mu njegovi kolege pomažu sići s pozornice u Parku fra Jure Radića. 

Sada su se putem Facebook objave oglasili i iz grupe Majke.

- Nažalost, Goran sinoć nije bio dobro. Na pozornicu je izašao sa željom da nastupi za publiku koja ga je došla podržati, ali tijelo i glas nisu dali. Iskreno se ispričavamo svima koji su sinoć došli u Makarsku i zahvaljujemo na razumijevanju, toplini i podršci koju su pružili Goranu i bendu. To nam puno znači. Isprike i zahvale na razumijevanju upućujemo i organizatorima, Turističkoj zajednici grada Makarske i Gradu Makarska. Sada je najvažnije da Goran bude dobro. Pred nama je dvomjesečna pauza koju ćemo posvetiti odmoru i oporavku, vraćamo se u prosincu i ponovno družimo uz glazbu. Hvala svima! - napisali su u objavi. 

GOSTOVAO NA RADIJU Nakon sedam godina Bare i Majke imaju novu pjesmu: 'Jako sam zadovoljan kako zvuči'
Nakon sedam godina Bare i Majke imaju novu pjesmu: 'Jako sam zadovoljan kako zvuči'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Novi detalji romanse Maje i Emila Tedeschija mlađeg! Evo što su nam rekli prijatelji para
DOZNAJEMO

Novi detalji romanse Maje i Emila Tedeschija mlađeg! Evo što su nam rekli prijatelji para

Pjevačicu Maju Šuput snimio je čitatelj 24sata dok je krenula na put u London. Bila je u društvu mlađeg muškarca, a riječ je o Emilu Tedeschiju mlađem. Evo što su nam rekli njihovi prijatelji
VIDEO Koncert je završio i prije nego što je počeo: Bareta su odveli s pozornice u Makarskoj
NA FESTIVALU 'MODRO I ZELENO'

VIDEO Koncert je završio i prije nego što je počeo: Bareta su odveli s pozornice u Makarskoj

Goran Bare & Majke bili su jedno od glavnih imena 4. izdanja festivala 'Modro i Zeleno' u Makarskoj. No, nakon izlaska na pozornicu, nastup je prekinut...
FOTO Od 'romanse iz ljubića' do 'savršenog' Šime Eleza: Evo koga je sve ljubila Maja Šuput
VEZE I BRAKOVI

FOTO Od 'romanse iz ljubića' do 'savršenog' Šime Eleza: Evo koga je sve ljubila Maja Šuput

Maja Šuput se prošle godine razvela od Nenada Tatarinova, a nekoliko mjeseci kasnije 'pala' je na šarm bivšeg Gospodina Savršenog Šime Eleza. U nedjelju je snimljena na Zračnoj luci Franjo Tuđman u društvu mlađeg muškarca...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026