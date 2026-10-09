Obavijesti

Show

Komentari 2
EMOTIVNA OBJAVA

Majke se oprostile od Gorana Bareta pjesmom 'Waltz za pokojne': Hvala ti na svemu…

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Majke se oprostile od Gorana Bareta pjesmom 'Waltz za pokojne': Hvala ti na svemu…
Foto: Sandra Šimumović/ Pixsell
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Upravo su stihovi 'Polako umiru moji prijatelji, prljavi ulični anđeli. Jedan po jedan nestaju svi, od posljednjih posljednji' posebno odjeknuli u kontekstu Baretova odlaska

Admiral

Od Gorana Bareta oprostili su se i njegovi glazbeni suradnici iz benda Majke. Na društvenim mrežama objavili su kratku, ali emotivnu poruku uz pjesmu 'Waltz za pokojne', čiji stihovi u trenutku oproštaja od legendarnog glazbenika dobivaju posebno značenje.

- Hvala ti Bare… na svemu… - napisali su uz objavu pjesme.

Upravo su stihovi 'Polako umiru moji prijatelji, prljavi ulični anđeli. Jedan po jedan nestaju svi, od posljednjih posljednji' posebno odjeknuli u kontekstu Baretova odlaska. Pjesma govori o prolaznosti, prijateljima koji polako nestaju i vremenu koje iza sebe ostavlja uspomene, ali i prazninu koju je teško ispuniti.

ZAVRŠIO OČEVID Goran Bare je umro u snu
Goran Bare je umro u snu

U nastavku pjesme spominju se zajednički život, učenje na ulici i pogled unatrag na ljude koji su nekoć bili dio svakodnevice. Stihovi 'Bilo je moćno sa njima živjeti, na ulici život učiti' podsjećaju na iskustva i prijateljstva koja su obilježila jedan životni put.

ARHIVA Zagreb: Goran Bare, pjeva?
ARHIVA Zagreb: Goran Bare, pjeva? | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Objava pjesme 'Waltz za pokojne' tako je postala svojevrsni glazbeni oproštaj od čovjeka koji je bio mnogo više od prepoznatljivog glasa domaće rock scene. Bare je bio jedan od ključnih ljudi u povijesti Majki, benda koji je svojim sirovim zvukom, energijom i iskrenošću obilježio hrvatsku glazbu.

Goran Bare preminuo je u 62. godini, a svojim je glasom, autentičnošću i pjesmama ostavio neizbrisiv trag na domaćoj rock sceni.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Preminuo je Goran Bare
ODLAZAK LEGENDE

Preminuo je Goran Bare

Jedan od najistaknutijih hrvatskih rock glazbenika preminuo je u 62. godini
TUŽAN ODLAZAK Bareta u stanu u Zagrebu našli članovi benda
'DUŽE NIJE DOBRO'

TUŽAN ODLAZAK Bareta u stanu u Zagrebu našli članovi benda

Publika koja je 20. rujna u centru Makarske stigla na koncert  Bareta i Majki nije bila svjesna da je posljednji put vidjela legendarnog glazbenika na pozornici...
Slavni se opraštaju od Gorana Bareta: 'Majke su ostale bez sina. Njegov opus je kružni hod'
TUGA NA GLAZBENOJ SCENI

Slavni se opraštaju od Gorana Bareta: 'Majke su ostale bez sina. Njegov opus je kružni hod'

Frontmen grupe Majke preminuo je u petak u 62. godini. Njegova smrt potresla je hrvatsku glazbenu scenu, a od njega se na društvenim mrežama opraštaju brojni kolege i prijatelji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026