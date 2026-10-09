Majke se oprostile od Gorana Bareta pjesmom 'Waltz za pokojne': Hvala ti na svemu…

Od Gorana Bareta oprostili su se i njegovi glazbeni suradnici iz benda Majke. Na društvenim mrežama objavili su kratku, ali emotivnu poruku uz pjesmu 'Waltz za pokojne', čiji stihovi u trenutku oproštaja od legendarnog glazbenika dobivaju posebno značenje.

- Hvala ti Bare… na svemu… - napisali su uz objavu pjesme.

Upravo su stihovi 'Polako umiru moji prijatelji, prljavi ulični anđeli. Jedan po jedan nestaju svi, od posljednjih posljednji' posebno odjeknuli u kontekstu Baretova odlaska. Pjesma govori o prolaznosti, prijateljima koji polako nestaju i vremenu koje iza sebe ostavlja uspomene, ali i prazninu koju je teško ispuniti.

U nastavku pjesme spominju se zajednički život, učenje na ulici i pogled unatrag na ljude koji su nekoć bili dio svakodnevice. Stihovi 'Bilo je moćno sa njima živjeti, na ulici život učiti' podsjećaju na iskustva i prijateljstva koja su obilježila jedan životni put.

ARHIVA Zagreb: Goran Bare, pjeva? | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Objava pjesme 'Waltz za pokojne' tako je postala svojevrsni glazbeni oproštaj od čovjeka koji je bio mnogo više od prepoznatljivog glasa domaće rock scene. Bare je bio jedan od ključnih ljudi u povijesti Majki, benda koji je svojim sirovim zvukom, energijom i iskrenošću obilježio hrvatsku glazbu.

Goran Bare preminuo je u 62. godini, a svojim je glasom, autentičnošću i pjesmama ostavio neizbrisiv trag na domaćoj rock sceni.

*uz korištenje AI-ja