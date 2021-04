Antonije Pušić (57), poznatiji pod imenom Rambo Amadeus, prebolio je koronu i oko mjesec dana se oporavljao. Sada je za srpske medije ispričao kako se osjeća nakon svega.

- Ma, j**em joj ja mater, zaboravio sam pola tekstova pjesama, bit će show na koncertu ako mi se pobrkaju - rekao je, piše Espreso.rs.

U bolnici je, kaže, spadao među najlakše bolesnike, ali koronav virus ga je svejedno dobro 'poljuljao'.

- Kad kroz prozor vidite kako pogrebni kombi, i to malo veći, nije za jednu osobu, izlazi iz bolničkog kruga, nije vam svejedno - dodao je Rambo. On smatra kako ova svjetska panedmija nije ništa neobično i nešto čemu bi se trebali čuditi. Vjeruje da to čovječanstvo plaća dug zbog bahatog ponašanja prema prirodi.

- Moramo postati pažljiviji i prema prirodi i jedni prema drugima. Ja sam, zapravo, već godinama bio prilično uznemiren gledajući kuda vodi trka svijeta za zaradom, kako se uništava priroda, očekivao sam da se nešto dogodi. Korona je došla kao kazna i opomena. Naravno, ako svi ne promijenimo pogled na život, a usput i navike, onda nismo izvukli pouke - govori Rambo Amadeus.