Maju Šuput časte na Korčuli: Nije morala čak ni račun platiti

Maja Šuput (39) u svom je pretrpanom rasporedu između snimanja i koncerata pronašla vremena i za odmor. Maja i njen suprug Nenad Tatarinov (36) odlučili su ovo ljeto odmoriti se na Korčuli.

Pjevačica se pohvalila na Instagramu kako je u jednom restoranu zatražila račun te dobila slatku poruku od vlasnika koji joj je poručio da je 'sve u redu'.

- Majo! Sve je u redu! Uživajte u Korčuli! I dijelite sve pola-pola do kraja života, he he - prenijela je Maja cijelu poruku na InstaStoryju.

Uživanje u moru i suncu, ali i jelu čini ovaj odmor savršenim za sretni bračni par, a posebno ih je razveselila gesta korčulanskog restorana.

- Ono kad tražiš račun i dobiješ poruku da je sve u redu - pohvalila se Maja.

Foto: Instagram Maja neumorno pjeva po svadbama, prodaje mikrofone i šlapice sa svojim potpisom, putuje po egzotičnim zemljama sa suprugom, snima reklame na madracu, a 'odradila' je i svoju djevojačku i vjenčanje.

Međutim, čini se kako je sve ostavilo traga na njenoj kilaži, jer u posljednje vrijeme dobiva kritike obožavatelja kako nikada nije bila mršavija.

- Majo, pod hitno idi u teretanu - jedan je od komentara dok su neki zaključili da su joj noge premršave.

Mnogi se slažu da Maja i dalje izgleda poput kraljice na tronu, ali sve je više onih koji pokazuju zabrinutost.

