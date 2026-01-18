Malena Nikol (9) osvojila je srca publike u dječjem 'Voiceu'. Pala je i suza: 'Srce mi je zadrhtalo'

U dramatičnom i emotivnom finalu druge sezone popularnog glazbenog showa "The Voice Kids Hrvatska", koje se u subotu navečer održalo uživo na Prvom programu Hrvatske radiotelevizije, pobjednica je postala devetogodišnja Nikol Kutnjak iz Svetog Martina na Muri, koja je bila u timu Gobac. Oči su joj bile pune suza.

Među osmero finalistima su se, uz Nikol, našli Tia Paola Pervanić, Tihana Marković, Niko Huljev Žuvan, David Šimunov, Franka Prižmić, Ana Ajduković i Franka Žužić, a svi su kroz sezonu pokazali iznimnu ljubav prema glazbi i umjetničku zrelost.

Foto: screenshot/HRT

U završnoj emisiji, u prvoj fazi finalisti su izveli jednu pjesmu pred publikom te kamerama, nakon čega je glasovima publike odlučeno kojih četvero ide u superfinale. U superfinalu su Tihana, David, Ana i Nikol otpjevali pjesme s blind audicija, a Nikol je posebno zapažena zbog svojih dirljivih i tehnički preciznih nastupa. Posebna je bila njena izvedba tradicionalne međimurske pjesme 'Dej mi Bože' koja je objedinila tradiciju i emociju te dokazala njezin glazbeni raspon.

Talent, energija i povezanost s publikom presudili su u konačnoj odluci gledatelja koji su svojim glasovima podržali Nikol Kutnjak te joj osigurali titulu najbolje mlade pjevačice sezone.

Zanimljivo je kako je pjesmu 'Dej mi Bože' u Supertalentu 2023. godine pjevala tada 12-godišnja Chriztel Renae Acevede. Za tu je izvedbu dobila zlatni gumb od publike, što se nikad prije nije dogodilo.

Put do pobjede za Nikol nije bio lagan: kroz emisije audicija, troboja i polufinala osvojila je mentore i gledatelje svojom interpretacijom tradicionalnih i suvremenih pjesama, pokazujući da iza njezina mladog glasa stoji veliko srce.

Priznala je kako je bila jako uzbuđena i vesela te da nije mislila da će doći do finala, a pjesmu 'Dej mi Bože' za audicije su joj odabrali mama i tata.

Foto: screenshot/HRT

"Ovu večer mi je srce zadrhtalo, ti si svemirski proizvod, jako lijepo", rekao joj je mentor Gobac nakon izvedbe u finalu.

Prije toga Nikol je otpjevala pjesmu 'Iznad planeta' tijekom koje je zasjala poput princeze s drugog svijeta i raznježila publiku, ali i mentora, koji je čak i zaplesao.

"Fantastično...Radili smo puno i ispalo je odlično, jako sam zadovoljan", rekao je tada Gobac.

Nikol iza sebe već ima bogato iskustvo. Aktivna je u plesnom studiju, članica je mažoretkinja, pjeva u crkvenom dječjem zboru, a uz to svira gitaru. Upravo ta svestranost vidljiva je i na pozornici, gdje se kreće s lakoćom i sigurnošću, rijetkom za njezinu dob.

U fazi troboja istaknula se energičnom izvedbom pjesme „Rock Me“, kojom je osigurala prolazak u polufinale. Iz emisije u emisiju pokazivala je napredak, ali i sposobnost da se prilagodi različitim glazbenim stilovima, što je dodatno učvrstilo njezinu poziciju među favoritima publike.

