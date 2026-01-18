Obavijesti

POBJEDNICA DRUGE SEZONE

Malena Nikol (9) osvojila je srca publike u dječjem 'Voiceu'. Pala je i suza: 'Srce mi je zadrhtalo'

Malena Nikol (9) osvojila je srca publike u dječjem 'Voiceu'. Pala je i suza: 'Srce mi je zadrhtalo'
Foto: screenshot/HRT

Devetogodišnja pjevačica iz Svetog Martina na Muri u velikom je finalu osvojila najviše glasova publike i ponijela titulu pobjednice druge sezone popularnog glazbenog showa

U dramatičnom i emotivnom finalu druge sezone popularnog glazbenog showa "The Voice Kids Hrvatska", koje se u subotu navečer održalo uživo na Prvom programu Hrvatske radiotelevizije, pobjednica je postala devetogodišnja Nikol Kutnjak iz Svetog Martina na Muri, koja je bila u timu Gobac. Oči su joj bile pune suza. 

Među osmero finalistima su se, uz Nikol, našli Tia Paola Pervanić, Tihana Marković, Niko Huljev Žuvan, David Šimunov, Franka Prižmić, Ana Ajduković i Franka Žužić, a svi su kroz sezonu pokazali iznimnu ljubav prema glazbi i umjetničku zrelost.

Foto: screenshot/HRT

U završnoj emisiji, u prvoj fazi finalisti su izveli jednu pjesmu pred publikom te kamerama, nakon čega je glasovima publike odlučeno kojih četvero ide u superfinale. U superfinalu su Tihana, David, Ana i Nikol otpjevali pjesme s blind audicija, a Nikol je posebno zapažena zbog svojih dirljivih i tehnički preciznih nastupa. Posebna je bila njena izvedba tradicionalne međimurske pjesme 'Dej mi Bože' koja je objedinila tradiciju i emociju te dokazala njezin glazbeni raspon.

Talent, energija i povezanost s publikom presudili su u konačnoj odluci gledatelja koji su svojim glasovima podržali Nikol Kutnjak te joj osigurali titulu najbolje mlade pjevačice sezone. 

OČARALA PUBLIKU Nikol Kutnjak pobjednica je druge sezone 'The Voice Kids'
Nikol Kutnjak pobjednica je druge sezone 'The Voice Kids'

Zanimljivo je kako je pjesmu 'Dej mi Bože' u Supertalentu 2023. godine pjevala tada 12-godišnja Chriztel Renae Acevede. Za tu je izvedbu dobila zlatni gumb od publike, što se nikad prije nije dogodilo.

Put do pobjede za Nikol nije bio lagan: kroz emisije audicija, troboja i polufinala osvojila je mentore i gledatelje svojom interpretacijom tradicionalnih i suvremenih pjesama, pokazujući da iza njezina mladog glasa stoji veliko srce.

Priznala je kako je bila jako uzbuđena i vesela te da nije mislila da će doći do finala, a pjesmu 'Dej mi Bože' za audicije su joj odabrali mama i tata.

Foto: screenshot/HRT

"Ovu večer mi je srce zadrhtalo, ti si svemirski proizvod, jako lijepo", rekao joj je mentor Gobac nakon izvedbe u finalu.

Prije toga Nikol je otpjevala pjesmu 'Iznad planeta' tijekom koje je zasjala poput princeze s drugog svijeta i raznježila publiku, ali i mentora, koji je čak i zaplesao.

"Fantastično...Radili smo puno i ispalo je odlično, jako sam zadovoljan", rekao je tada Gobac.

Nikol iza sebe već ima bogato iskustvo. Aktivna je u plesnom studiju, članica je mažoretkinja, pjeva u crkvenom dječjem zboru, a uz to svira gitaru. Upravo ta svestranost vidljiva je i na pozornici, gdje se kreće s lakoćom i sigurnošću, rijetkom za njezinu dob.

MLADI PJEVAČ ZA 24SATA Marino Vrgoč: Osjećam te trnce i drhtim s finalistima The Voicea
Marino Vrgoč: Osjećam te trnce i drhtim s finalistima The Voicea

U fazi troboja istaknula se energičnom izvedbom pjesme „Rock Me“, kojom je osigurala prolazak u polufinale. Iz emisije u emisiju pokazivala je napredak, ali i sposobnost da se prilagodi različitim glazbenim stilovima, što je dodatno učvrstilo njezinu poziciju među favoritima publike.
 

