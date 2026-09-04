Malkovich se jedva izborio sa suzama: Njegovom novom filmu pljeskali su punih 13 minuta

Novi film Johna Malkovicha (72) na Filmskom festivalu u Veneciji, izazvao je ovacije, suze i prve prognoze za Oscare. 'Divlji konj broj devet', crnohumorna komedija redatelja Martina McDonagha s Malkovichem, Samom Rockwellom i Parker Posey u glavnim ulogama, zaradila je 13-minutne ovacije u Veneciji nakon jučerašnje premijere. Malokovich se jedva suzdržao da ne zaplače dok je publika pljeskala i dovikivala pohvale.

'Divlji konj broj devet' prati dvojicu agenata CIA-e, koje glume Malkovich i Rockwell, a koji iz Santiaga u Čileu odlaze na Uskršnji otok usred sve većih političkih napetosti koje su dovele do državnog udara u Čileu 1973. godine. Malkovichev lik ondje upoznaje dvoje studenata koje glume Mariana Di Girolamo i Ailín Salas, a taj susret 'prijeti da će cijelo putovanje u ovaj udaljeni raj okrenuti naglavačke'.

Foto: Yara Nardi

Kako piše People, na konferenciji za novinare održanoj ranije u četvrtak, Malkovich je pokazao da njegova strast prema glumi, unatoč desetljećima dugoj karijeri, nije nimalo splasnula.

- Uglavnom radim ono što volim i to radim cijeli život, a tako namjeravam i nastaviti. Ne planiram se umiroviti jer mislim da će oni mene umiroviti kada za to dođe vrijeme. Čini mi se da je to prirodan slijed stvari - kazao je Malkovich. Na pitanje o mogućim nagradama i oskarovskom uzbuđenju koje bi film mogao izazvati, Malkovich je odgovorio:

- To je jako lijepa stvar, ali najljepše je kada film privuče pažnju, kada ima nekoliko sjajnih glumaca te kada je izvrsno napisan i režiran. To mi je najvažnije.