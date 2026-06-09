Malo tko zna kroz što je u životu prošao legendarni Marty McFly

Rođen kao Michael Andrew Fox 9. lipnja 1961. godine u kanadskom Edmontonu, odrastao je kao četvrto od petero djece u obitelji Billa i Phyllis Fox. Već od najranije dobi pokazivao je živahan karakter i veliku energiju, no školovanje mu nije predstavljalo posebno zadovoljstvo. Strastveno je volio hokej na ledu, ali zbog svoje visine od svega 163 centimetra nije mogao ozbiljnije razvijati sportsku karijeru. Upravo ga je to usmjerilo prema glumi, gdje je pronašao prostor za izražavanje svog talenta.

Prvi profesionalni glumački angažman ostvario je 1976. godine, kada je sa samo petnaest godina nastupio u televizijskoj seriji "Leo and Me". Njegov talent ubrzo je privukao pozornost producenata, a nakon nekoliko projekata snimljenih u Kanadi odlučio je napustiti srednju školu i zajedno s ocem preseliti se u Los Angeles kako bi ostvario svoj san o glumačkoj karijeri. U tom je razdoblju počeo koristiti umjetničko ime Michael J. Fox. Slovo "J." odabrao je kako bi se razlikovao od drugog glumca istoga imena te kako bi izbjegao inicijale "A. Fox", koji su mu zvučali nespretno. Prema nekim izvorima, inspiraciju je pronašao i u američkom glumcu Michaelu J. Pollardu.

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Pravi proboj dogodio se početkom osamdesetih godina kada je dobio ulogu Alexa P. Keatona u popularnoj televizijskoj seriji "Family Ties". Serija je pratila život liberalne američke obitelji, dok je Alex bio mladi konzervativac čiji su politički stavovi često bili u sukobu s uvjerenjima njegovih roditelja. Fox je svojom prirodnom duhovitošću, šarmom i izvrsnim osjećajem za komediju osvojio gledatelje diljem svijeta. Uloga mu je donijela Zlatni globus te čak tri uzastopne nagrade Emmy, a "Family Ties" ostala je zapamćena kao jedan od najuspješnijih sitcoma svoga vremena.

Dok je istovremeno snimao televizijsku seriju, Fox je ostvario i veliki uspjeh na filmskom platnu. Godine 1985. preuzeo je ulogu koja je obilježila njegovu karijeru, onu Martyja McFlyja u filmu "Povratak u budućnost". U režiji Roberta Zemeckisa, film je postao globalni fenomen i jedan od najomiljenijih znanstvenofantastičnih filmova svih vremena. Priča o tinejdžeru koji putuje kroz vrijeme i nenamjerno ugrožava vlastito postojanje osvojila je publiku svih generacija. Film je zaradio više od 380 milijuna dolara diljem svijeta, a Fox je preko noći postao međunarodna zvijezda.

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Iste godine glumio je i u filmu "Teen Wolf", gdje je utjelovio srednjoškolca koji otkriva da je vukodlak. Iako nije dosegao uspjeh "Povratka u budućnost", film je dodatno učvrstio njegov status jedne od najvećih mladih zvijezda osamdesetih godina. U godinama koje su slijedile pojavio se u brojnim uspješnim ostvarenjima kao što su "The Secret of My Success", "Bright Lights, Big City" i ratnoj drami "Casualties of War", gdje je pokazao da može jednako uvjerljivo igrati i ozbiljne, dramatične uloge.

Krajem osamdesetih i početkom devedesetih ponovno se vratio ulozi Martyja McFlyja u nastavcima "Povratka u budućnost", koji su dodatno učvrstili kultni status filmske trilogije. Publika ga je nastavila pratiti i u drugim projektima, uključujući obiteljski film "Homeward Bound: The Incredible Journey", u kojem je posudio glas psu Chanceu, te političku dramu "The American President", gdje je ostvario zapaženu sporednu ulogu.

Godine 1996. vratio se televiziji u sitcomu "Spin City", gdje je glumio zamjenika gradonačelnika Mikea Flahertyja. Serija je brzo postala hit, a Fox je još jednom dokazao svoj izniman talent za humor i televizijsku glumu. Međutim, iza kulisa vodio je jednu od najvećih životnih bitaka. Već 1991. godine dijagnosticirana mu je Parkinsonova bolest, no tu je informaciju godinama držao podalje od javnosti. Tek 1998. godine odlučio je otvoreno progovoriti o svom zdravstvenom stanju, šokiravši brojne obožavatelje.

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Unatoč bolesti, nastavio je raditi i ostao iznimno aktivan. Ipak, 2000. godine napustio je "Spin City" kako bi se više posvetio obitelji i borbi protiv Parkinsonove bolesti. Iste godine osnovao je Zakladu Michael J. Fox za istraživanje Parkinsonove bolesti, koja je tijekom godina postala najveća neprofitna organizacija na svijetu posvećena financiranju razvoja novih terapija i istraživanja ove bolesti.

Nakon povlačenja iz redovitih televizijskih angažmana, Fox je nastavio povremeno nastupati u serijama "Scrubs", "Boston Legal", "Rescue Me", "Curb Your Enthusiasm" i "The Good Wife", za koje je zaradio dodatne nominacije i priznanja. Godine 2013. pokušao se vratiti glavnoj televizijskoj ulozi kroz sitcom "The Michael J. Fox Show", no serija je nakon jedne sezone ugašena unatoč pozitivnim kritikama.

Osim profesionalnih uspjeha, Michael J. Fox poznat je i po svom stabilnom obiteljskom životu. Godine 1988. oženio je glumicu Tracy Pollan, koju je upoznao tijekom snimanja serije "Family Ties". Njihov brak smatra se jednim od najuspješnijih u Hollywoodu. Zajedno imaju četvero djece, sina Sama, blizanke Aquinnah i Schuyler te kćer Esmé Annabelle.

Tijekom života suočio se s brojnim izazovima, uključujući operacije povezane sa zdravstvenim problemima. Tako je 2018. godine podvrgnut operaciji kralježnice, koja nije bila povezana s Parkinsonovom bolešću, nakon čega se uspješno oporavio.