Supermodel Heidi Klum (47) na Instagranu je objavila niz selfija sa svojom 16-godišnjom kći Leni.

Heidi i Leni na fotkama poziraju s raspuštenom dugom plavom kosom pritom izgledajući gotovo jednako.

- Prirodne - napisala je Heidi ispod objave u kojoj je tagirala i svoju kći.

Unatoč naoko besprijekornoj puti lica, Leni je bila vrlo iskrena u vezi njezine borbe s aknama. Nedavno je i objavila fotku na kojoj su joj izbile akne, a njezin problem odjeknuo je kod mnogih pratitelja.

U prosincu 2020. godine tinejdžerka je debitirala pozirajući za naslovnicu njemačkog Voguea. Na fotki je uz nju stajala majka Heidi koja je tjedan dana prije toga najavila kako će Leni krenuti njezinim stopama.

- Sada ima dovoljno godina - rekla je Heidi jednom prilikom za People magazin.

- Uvijek sam mislila da je premlada. Kao obitelj željeli smo maknuti djecu od očiju javnosti. No, ona sada vozi auto, ima 16 godina, shvatila sam da ako može sve to, može se baviti i modelingom ukoliko to želi - istaknula je Klum.

Naravno, mamino iskustvo u svijetu mode uvelike će pomoći mladoj manekenki.

- Modna industrija je odlična i ja ju jako volim, u tome sam već 20 godina, ali isto tako ima puno putovanja, drugačije je - rekla je Klum i dodala:

- Moraš biti jaka osoba, pogotovo ako si žena.

Izgleda da je Leni, koja je svoju karijeru započela debitirajući na Berlinskom tjednu mode, krenula vrlo odvažno.