Mama Ines Goda Forjan rođenje sina obilježila Oliverovim stihovima, a tata uz Thompsona

Maleni Noa stigao je u obitelj Goda Forjan prije dva dana, na 35. rođendan svoje mame Ines Gode Forjan, sportske novinarke RTL televizije. Ponosna mama na svom je Instagram profilu podijelila fotografije sinčića i posvetila mu Oliverove stihove: Svu ljubav svoju tebi sam dao dok srce diše. A ti me učiš da ljubav znači još mnogo više.

Tata Ivan Forjan, također sportski novinar, ali Nove TV, rođenje prvog djeteta proslavio je s prijateljima pjevajući do dugo u noć. Na svom Instagramu, voditelj je podijelio snimku kako sa kolegom Stipom Antonijevićem iz sveg glasa pjeva pjesmu Marka Perkovića Thompsona 'Sine moj'.

- Ljudi, hvala vam što ste došli. Pamtit ću jučerašnji dan dok sam živ. Mama Ines, toliko je bilo dobro da ćemo ponoviti kad ti i Noa dođete doma - napisao je Ivan.