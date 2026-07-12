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SLAVIO CIJELU NOĆ

Mama Ines Goda Forjan rođenje sina obilježila Oliverovim stihovima, a tata uz Thompsona

Piše 24sata,
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Mama Ines Goda Forjan rođenje sina obilježila Oliverovim stihovima, a tata uz Thompsona
24 SATA Zagreb: Sportska novinarka Ines Goda Forjan | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Tata Ivan Forjan, također sportski novinar, rođenje prvog djeteta proslavio je s prijateljima pjevajući do dugo u noć. Na svom Instagramu, voditelj je podijelio snimku kako sa kolegom pjeva pjesmu Marka Perkovića

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Maleni Noa stigao je u obitelj Goda Forjan prije dva dana, na 35. rođendan svoje mame Ines Gode Forjan, sportske novinarke RTL televizije. Ponosna mama na svom je Instagram profilu podijelila fotografije sinčića i posvetila mu Oliverove stihove: Svu ljubav svoju tebi sam dao dok srce diše. A ti me učiš da ljubav znači još mnogo više.

Tata Ivan Forjan, također sportski novinar, ali Nove TV, rođenje prvog djeteta proslavio je s prijateljima pjevajući do dugo u noć. Na svom Instagramu, voditelj je podijelio snimku kako sa kolegom Stipom Antonijevićem iz sveg glasa pjeva pjesmu Marka Perkovića Thompsona 'Sine moj'.

- Ljudi, hvala vam što ste došli. Pamtit ću jučerašnji dan dok sam živ. Mama Ines, toliko je bilo dobro da ćemo ponoviti kad ti i Noa dođete doma - napisao je Ivan.

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