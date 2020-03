'Mama je ugasila TV i dovezla se s tortom do mene, ridala je'

Dao sam menadžerici mobitel jer bih inače cijelu noć čitao poruke. Ipak, od uzbuđenja nisam spavao, jedva nekih tri sata. Tek nakon tuširanja mi je došlo do glave: 'Aha, pobijedili smo sinoć', rekao nam je Damir Kedžo (32).

Dodaje da je u nedjelju jedva čekao spustiti se na doručak sa svojom ekipom i razgovarati što i kako dalje. Pobjedu na ovogodišnjoj Dori smatra ogromnim vjetrom u leđa. Nije, kaže, da je preskočio deset stepenica, ali svakako je napravio značajan korak. Na tome su mu čestitali brojni kolege. Estrada se ujedinila i na društvene mreže stavljala statuse kako će „i oni glasati za Kedžu“. Glas su mu dali Nina Badrić, Doris Dragović, Zaprešić Boysi, Connectovci.

Doris Dragović nazvala ga je u subotu u jutro i rekla mu: „Prepusti se, otpjevaj i ne razmišljaj ni o čemu“.

– Poslušao sam je. Imao sam puno očekivanja od sebe, svog nastupa. Kad sam sišao s bine rekao sam kako god da bude, ja iza ovoga stojim. Punim srcem. Zato sam i bio miran, bez grča, mislio kako bude – rekao je Kedžo.

Čestitala mu je i Mia Negovetić (17), koju je za dlaku pobijedio. Lijepe želje uputili su mu i Mijini roditelji, sestra. Kedžo naglašava da se jako vole. Oboje su iz Rijeke, pjevali su skupa, on je bio među prvima koji je sherao Mijine prve nastupe još iz škole.

– Njezino vrijeme tek dolazi, itekako. Bilo je pozitivno rivalstvo, ali ljubav je iznad toga – priča Kedžo kojeg je u subotu pred dvoranom čekalo iznenađenje.

Pjevač je, naime, mislio da su mu mama i sestra doma, da gledaju Doru na televiziji. Rekao je da nemaju živaca to gledati uživo jer znaju kakav je tremaroš i da bi se pojeli skupa s njim. Mama ga je gledala na televiziji, a tata mu je poslao poruku 'budi svoj'. No mama nije doma čekala proglašenje pobjednika. Ona i sestra Doris sjele su u auto i čekale ga pred dvoranom da mu čestitaju. Povele su sa sobom i njegovog psa Điđija.

– Bile su u neopisivom stanju. Mama me je zagrlila i počela ridati. Zabrinuo sam se jer je to plakanje od sreće prešlo u jecanje. Rekla je: 'Donijela sam vam tortu', a u onom plastičnom zvonu bila je hrpetina bureka koje je pekla taj dan. Kao da je znala, svi smo bili jako gladni jer smo pred nastup jeli salate da ne opteretimo želudac. Hvala mami na burecima, zagrljajima i šampanjcu. Donijela je sve što treba i dovela koga treba – sestru i psa – sretan je Kedžo.

Dok je mjesecima u Zagrebu spremao nastup nisu mu rekle da je pas obolio i da su kujicu vodile veterinaru. Dora ga je malo odvojila od mezimca, a on se sad sprema to nadoknaditi. Ističe kako psu nije mogao raditi stres i voditi je posvuda, ali sad će, obećaje, uzeti nekoliko dana samo za njih dvoje i duge šetnje po šumama.

Pobjedu bi, kaže, volio proslaviti s njemu dragim ljudima. Posebni ljudi s kojima će se zagrliti su tata, baka i djed. Mamu i sestru je, kaže, već vidio, a sad se nada slobodnom danu da skokne do Krka.

– Jedva čekam otići u Omišalj. Baku i djeda nisam vidio tri mjeseca, stariji su i uvijek razmišljam kako su, treba li im nešto. Želim s s njima slaviti u miru. Baka će mi napraviti pastu sa salsom i štrudl sa sirom, a ja nju odvesti u veliku nabavku hrane. Oboje obožavamo te naše skitnje po supermarketima. To je vrijeme koje provodimo skupa, samo nas dvoje. Nedostaje mi obitelj, mir – priča.

Za nastup koji se gotovo svih dojmio Kedžo se temeljito pripremao. Bio je u karanteni što znači da se odrekao svih druženja.

– Osjećao sam se kao dijete koje nakon Dnevnika ide spavati. Budio sam se u 6 u jutro, pa trening, pa vokalne vježbe, sto različitih priprema, dolazio sam doma mrtav umoran. S 20 posto sam odjednom skočio na 90 posto iskorištavanja vlastitih kapaciteta ali isplatilo se. Sljedeći tjedan me čeka isti režim, ali mu se veselim. Sviđa mi se taj spartanski pristup. Koliko god rekli to je samo nastup, meni nije. Od ovog trenutka predstavljam našu zemlju, promotor sam svoje zemlje i želim to na najbolji mogući način – govori nam Kedžo.

Petnaest minuta prije izlaska na pozornicu nestala je sva trema, napunio sam se nekom pozitivnom energijom i pjevao. Dok je čekao proglašenje znojio se, uronio u neko tupilo.

– Počeli su me moji drmati, stvarno u tom trenutku nisam vjerovao. Onda sam na ekranu vidio svoje ime. Krenule su suze. Menadžerici Snježani Jerković sam dao mobitel da me nitko ne može dobiti i da se maksimalno fokusiram na nastup. Danima ću gledati poruke. Nakon nastupa jako je vibrirao.

Veseli se pohvalama, čestitkama kao da mu je prvi put, a iza sebe ima uspjehe. Prva prepoznavanja doživio je izvan Hrvatske, na velikim natjecanjima, a tek nakon uspjeha u Rusiji počeli su ga, kaže, primjećivati i ovdje. Jedna od njegovih pjesama koju voli istaknuti svakako je „Srce mi umire za njom“. Ipak, neće reći umire li mu srce i dalje za njom.

– Ne volim govoriti o tome jer se osjećam kao da namećem svoju priču. Kao da im govorim što trebaju čuti, a poanta umjetnosti je da je sami prožive – rekao je.

Njegovom samopouzdanju pomogla je operacija čeljusti koji je napravio 2015.

– Iznimno mi je pomoglo od dikcije do tog da sam zadržao sve svoje zube. To nije bio estetski nego zdravstveni problem. Sad sam pun samopouzdanja. Puno se ljudi sramilo tog problema i zanimalo se kako je prošla operacija. Nije me smetalo što me pitaju kod kojeg sam estetskog kirurga išao i koliko sam platio. Više me smetalo što ljudi ne znaju da je to zdravstveni problem i rješava se na teret HZZO-a – kaže.

