Mama Renata oštro odgovorila hejterima: 'Niste treneri, ne morate pokazivati tijelo kao ja'

Renata Lovrinčević Buljan ponovno je podigla prašinu svojim objavama na društvenim mrežama. Naime, fitness trenerica i mama bivšeg hajdukovca, na Instagramu je objavila fotografije na kojima pozira u narančastom minijaturnom bikiniju u kojem se ističe njezina savršena linija. Također, uz fotografije stoji i prilično dugačka poruka hejterima nakon kritika zbog fotografije u bikiniju, naglasivši da je ponosna na svoje tijelo i godine truda koje stoje iza njega.

Foto: Instagram

- Sramota za jednu majku da se tako snima? Čujem ovako: 'Sramotno dobro izgleda, samo da ne vidiš mog muža ili djecu i reći ćeš mi da mogu i ja'. Ljubim sve i razumijem. Nemojte se ljutiti i padati na površinu, duša i srce su najvažniji, zaista. Ja sam trener, vi niste i ne morate pokazivati ​​tijelo kao ja. Ja ću vam željeti pokazati zdravo tijelo nastalo godinama rada na drugim ljudima, kuhanjem i širenjem ljubavi oko sebe - započela je Renata.

Foto: Instagram

- Prestanite o ženama u kupaćem kostimu govoriti kao da su gole. Nitko nije nijednom muškarcu u kupaćim hlačicama rekao da sramoti svoju djecu. Da objasnimo, na plaži se svi gledamo, jesu bolje žene koje idu na plažu s manje ljudi od onih s više ljudi. Instagram je samo veća plaža od tvoje. Ja sam profesor i posao mi je da vas učim najbolje što znam o zdravom životu. Dio toga je ne daj na sebe i svoj put. - nastavila je kondicijska trenerica.

Inače, atraktivnu Splićanku na društvenim mrežama prati 160.000 ljudi, gdje promovira zdrav život koji i živi. Renata je najnovijom objavom jasno dala do znanja da neće dopustiti da je kritike pokolebaju. Snažnom porukom fitness trenerica još jednom je pokazala da samopouzdanje i ustrajan rad na sebi nadjačavaju sve predrasude.

Split: Renata Lovrinčević Buljan, bivša Miss Universe Hrvatske | Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL