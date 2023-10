Mama Travisa Kelcea o odnosu s Taylor Swift: 'Sve je još novo...'

Majka Travisa Kelcea (37), Donna Kelce, nije htjela puno govoriti kada su je upitali za vezu njezinog sina sa slavnom pjevačicom Taylor Swift (33). Njih dvije su se družile na jednoj utakmici, a tada se prvi put počelo pričati o vezi pjevačice i nogometaša.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ne mogu reći jesu li Travis i Taylor u vezi, sve je to previše novo - rekla je u emisiji 'Today Show'.

Foto: SHANNA MADISON/NEWS.COM

Pitali su je i za njezino druženje sa Swift. Otkrila je da ju je tada prvi put upoznala.

- Bilo je u redu. Ne volim pričati o tome. Svi su me vidjeli i to je to - dodala je.

Foto: Denny Medley/REUTERS

Na pitanje voditeljice je li od sinova dobila upozorenje da ne smije previše pričati u medijima, odgovorila je:

- Ne bih rekla da je to bilo upozorenje. To je njihov privatni život. Ja mogu pričati o sebi, ali oni su sada odrasli muškarci i imaju svoje živote.

Foto: Denny Medley/REUTERS

Inače, Donnin drugi sin, Jason također je igrač NFL-a i igra za Philadelphia Eaglese.