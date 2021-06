Bečka manekenka Conny Hawk (29) tvrdi da se svakodnevno mora boriti s neželjenom pažnjom muškaraca, a ponekad joj dnevno priđe čak dvadeset frajera, priznala je Daily Staru.

- Trudim se biti ljubazna prema svima, ali u 99% slučajeva osjećam se nelagodno - rekla je i dodala:

- Pogotovo jer su mnogi dečki jako uporni, jednostavno ne odustaju. Ponekad kad kažem 'ne' počnu biti bezobrazni i agresivni i govore stvari poput: 'Ionako si ružna'.

Conny se žali da joj se to neprestano događa. Čak i na mjestima na kojima to ne bi očekivala.

- To može biti zastrašujuće, pogotovo kad se odvija noću. Jednom sam morala u bolnicu jer sam imala alergijsku reakciju i liječnik koji me liječio počeo mi se upucavati - prisjetila se jedne zgode i nastavila:

- Uši su mi bile natečene i crvene, izgledala sam grozno. Dok je koketirao sa mnom, samo sam razmišljala: 'Kako je ovo moguće?'

Conny se tad nije žalila na ponašanje liječnika, no nikad se nije vratila u njegovu ordinaciju.

Manekenku na Instagramu prati 390 tisuća ljudi, a ona tamo rado objavljuje golišave fotografije i pozira u podosta eksplicitnim pozama. Svjesna je da su baš zbog toga muškarci toliko slobodni u njenoj blizini, no to je ne sprečava da se žali na njihove pokušaje da joj priđu.

- Mislim da me neki dečki prepoznaju i pretpostavljaju da mogu jednostavno doći do mene bez poštivanja osobnog prostora ili bez ikakve zadrške. Možda sam model, ali to ne znači da želim da me muškarci maltretiraju svaki dan - to je posao kao i svaki drugi - kaže Conny.

Dodaje da joj se ne nabacuju samo slobodni muškarci.

- Jednom se par ljubio čekajući vlak. Dok je ljubio djevojku, muškarac je otvorio oči i namignuo mi - ispričala je i dodala:

- Želudac mi se okrenuo, bilo mi je mučno. Ne mogu podnijeti kad vidim da to rade svojim djevojkama, nikad ne bih bila sa zauzetim tipom.