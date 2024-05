Manekenka na meti kritika radi haljine: 'Užas! Pa sve ti se vidi'

Slavna manekenka Natasha Poly (38) prošetala se crvenim tepihom na filmskom festivalu u Cannesu. Bila je na premijeri filma 'Emilia Perez', u kojem glumi i pjevačica Selena Gomez (31). Manekenka porijeklom iz Rusije je i ovog puta privukla pažnju svojom modnom kombinacijom. Na sebi je imala potpuno prozirnu haljinu francuskog dizajnera Muglera.

The 77th Cannes Film Festival - Screening of the film "Emilia Perez" in competition - Red Carpet Arrivals | Foto: Sarah Meyssonnier

Svoj izgled upotpunila je decentnim nakitom i crnim štiklama. Kosu je zalizala unatrag, a šminkom je naglasila oči.

The 77th Cannes Film Festival - Screening of the film "Emilia Perez" in competition - Red Carpet Arrivals | Foto: Sarah Meyssonnier

Svojim izgledom pohvalila se i na društvenim mrežama, a brojni su je obasipali komplimentima.

- Prekrasna si. Čista elegancija - glasio je jedan komentar ispod fotografije.

No, naišla je i na kritike.

- Ovo je užasno. Haljina je prozirna, sve se vidi - napisao je jedan pratitelj ispod u komentarima.

Natashu Poly otkrili su sa samo 15 godina, u njenom rodnom gradu Perm u Rusiji, te je ubrzo krenula njezina lokalna karijera, a danas, 20 godina kasnije, može se pohvaliti nizom impresivnih suradnji. Natasha je jedna od onih modela koji manekenstvo smatraju kao posao, a kad ne radi, slavna plavuša boravi s obitelji, suprugom i svojom djecom.

Reuters/Pixsell | Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA

Vogue Paris ju je proglasio jednim od 30 najboljih modela 2000-ih.