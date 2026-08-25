Manekenka Valentina Best se snimala u krevetu, pratitelji joj poručili: 'Znamo u čijoj si vili...'

Portugalski nogometaš Ruben Dias, u svibnju je potvrdio kako je prekinuo vezu s voditeljicom Mayom Jamom, a sad su počele kružiti glasine kako već ima novu djevojku.

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Naime, korisnici društvenih mreža prepoznali su u čijoj se vili njemačka manekenka Valentina Best nalazi nakon što je na svom TikTok profilu objavila video snimljen u krevetu portugalskog nogometaša.

Valentina je podijelila i videe prostrane kuhinje i teretane na imanju, a obožavatelji su vilu prepoznali jer je izvorno bila navedena kao nagrada u dobrotvornoj akciji, kako piše The Sun. Diasa i Valentino povezivalo se još 2024. godine, prije nego što je nogometaš započeo vezu s voditeljicom.

Podsjetimo, Jama, voditeljica 'Love Islanda', i nogometaš prekinuli su u proljeće poslije skoro dvije godine veze nakon što su se uselili u zajedničku kuću u Cheshireu. Tada su krenule glasine o potencijalnoj nevjeri Diasa, nakon čega se on oglasio na svojim društvenim mrežama, oštro demantirajući takve navode. Dok su još bili zajedno u siječnju, u njihovu vilu su provalili lopovi dok su oboje bili na poslovnim putovanjima, a ukrali su im dragocjenosti koje su držali u kući.

- Razlozi zašto smo prekinuli privatni su i pripadaju nama, a oboje smo se s tim nosili na vrlo zreo način. Poštujte mene, poštujte Mayu i shvatite da ne mora uvijek jedno drugo izdati da bi veza završila - napisao je nogometaš u objavi.