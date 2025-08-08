Obavijesti

Show

Komentari 0
NOVI DUEL NA IMANJU

Manja napustila 'Farmu': Sada se zna da je Manuela kraljica arene, tri puta ju je preživjela

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Manja napustila 'Farmu': Sada se zna da je Manuela kraljica arene, tri puta ju je preživjela
19
Foto: RTL

Marinko uživa s kćeri u glamping kućici, dok se kandidati bore s doručkom. Manuela pobijedila Manju u areni i postala kraljica. Tjedni zadatak završen, ali kriza traje

Mentor Marinko na 'Farmi' boravi dulje nego inače - i to u društvo svoje kćerkice i psa, a sve zbog glamping kućice koju su izgradili kandidati 'Farme'. "Očekujem od kandidata i neki doručak", otkrio je po buđenju Marinko. S kćerkicom je potom otišao obići životinje.

Foto: RTL

Dotad, u štali Mario i Nikolina brinu o doručku kojeg bi trebali poslužiti mentoru i njegovoj kćeri. "U krizi smo, hladnjak je poluprazan, a moramo pripremiti toliko doručaka... ni od čega ćemo morati napraviti nešto", zaključio je sluga.

'FARMA' Izbor prvog duelista izazvao je veliko iznenađenje na imanju: 'Plan nije uspio, prejaki su...'
Izbor prvog duelista izazvao je veliko iznenađenje na imanju: 'Plan nije uspio, prejaki su...'

Dok je Marinko s kćerkicom uživao, Manja i Manuela bude se u izolaciji. "Ne mogu vjerovati da sam ovo preživjela, sve me boli", komentirala je Manja po buđenju. Djevojke su umorne nakon noći u izolaciji. "Nadam se da obitelj zna da je ovo izolacija s dvije cure koje su smrznute i gladne", zaključila je Manja. Pred djevojkama je borba u areni.

Foto: RTL

U kući - većina kandidata spava. Ustao se vođa obitelji, koji ih je odlučio dulje pustiti da spavaju. Davor se dogovorio s Marijem oko priprave doručaka i vrlo su brzo našli zajednički jezik. Davor se ponudio da će odnijeti doručak djevojkama u izolaciju. Obilan doručak serviran je Marinku i njegovoj kćeri.

Manja je tužna zbog odlaska u arenu, a uskoro im je stigao i doručak. "Prvi put se dogodila takva kriza da nemamo kave ni čaja, žao mi je što će cure u izolaciji biti bez toga", otkrio je Mario prije negoli je otpremio Davora s doručkom za djevojke u izolaciji. "Barem nam je tu on bio i dao nam podršku", otkrila je Manuela i najavila da se Manja i ona vraćaju u formu za arenu.

'FARMA' Mentor Marinko na imanje je došao s kćerkicom, kandidati pred njim dovršavali zadatak
Mentor Marinko na imanje je došao s kćerkicom, kandidati pred njim dovršavali zadatak

Doroteja i Mario i dalje pokušavaju riješiti trag koji bi im otvorio put prema finalu. "Nije nam ništa jasno", otkrila je kandidatkinja. "Morat ćemo pričekati treći duel, da treća osoba ode u šumu i nađe što treba", zaključila je.

Foto: RTL

Marinko je ekipi također priredio iznenađenje - međimurske delicije. Obavijestio ih je uskoro i da su prošli tjedni zadatak! "Prvo ću se zasladiti, a onda idem gledati ženski dvoboj u areni", zaključio je Mario. Manuela i Manja stigle su na dvoboj, a Manja je izabrala borbu u spretnosti. Prije borbe, rasprave između Davora, Nikoline i Marije vodile su se o temi proteklog tjedna. Davor je stao u Manuelinu obranu kada su je optužili da je otuđila med. Razgovoru je uskoro stigao kraj, a dame su stigle na borbu. "Teško mi je što ću se odvojiti od prijateljice, ali u areni nema prijateljstva", zaključila je Manja.

Pobjedu je odnijela Manuela, u tijesnoj bitki s Manjom. "Manuela se vraća, svi superheroji će joj zavidjeti, garantiram", zaključila je Doroteja. "Tako mi je malo nedostajalo do pobjede, ali to je borba, to je arena ljudi", zaključila je Manja o svom gubitku. Sretna je zbog svog iskustva na 'Farmi', a teško joj je, kaže, napustiti svoje kandidate. "Manuela je vrijedna, preživjela je, kraljica je arene, tri arene je pobijedila", zaključila je Manja.

Foto: RTL

Iako su pobijedili u tjednom zadatku, kandidatima je Nikolina otkrila da im kriza nije završena. Dobili su i sjajnu nagradu te igru, a posebno ih je razveselilo voće koje su dobili. Nakon lijepe atmosfere, Manuela i Davor pričali su o događanjima uoči arene. Otkrio je Manueli Davor da su mnogi kandidati imali loše stvari reći o njoj.

PANIKA U ŠTALI Sprema se još jedna borba u areni na Farmi: 'Sve me boli, ne vjerujem da sam ovo proživjela'
Sprema se još jedna borba u areni na Farmi: 'Sve me boli, ne vjerujem da sam ovo proživjela'

Dok su oni pričali nasamo, ostali su komentirali činjenicu da ih je ostalo deset. "Samo čekam da ova vladavina završi", zaključio je Mario. Ivan se nada pobjedi i sretan je što se uspio snaći unutar ženskog klana.

Foto: RTL

Svi su ozbiljno shvatili da se bliži finale. Doroteja i Mario i dalje u tajnosti rade na svom zadatku. Mario je, za kraj dana, s Manuelom pokušao izgladiti odnose. "Kako se izmotava, boji se štale. Ići ćeš ti meni nazad u štalu", zaključila je Manuela za kraj pobjedničkog dana.

'Farmu' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati. Show je dostupan odmah i na platformi Voyo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Prkose godinama i gravitaciji: Pokazale svoj dekolte, guzu i trbuh iako su prešle pedesetu...
GODINE? MA, TO JE SAMO BROJ

Prkose godinama i gravitaciji: Pokazale svoj dekolte, guzu i trbuh iako su prešle pedesetu...

Severina, Sofia Vergara, Charlize Theron... samo su neke od ljepotica koje u petom i šestom desetljeću života izgledaju spektakularno. Njihovi obožavatelji ujedinjeni su u tome da za ove dame 'vrijeme ne postoji'...
Seksi mama Renata otkrila je što njezin suprug misli o njenim atraktivnim fotografijama...
ODUŠEVLJAVA PRATITELJE

Seksi mama Renata otkrila je što njezin suprug misli o njenim atraktivnim fotografijama...

Na ženi se uvijek vidi kada je zadovoljna i sretna, a to ja jesam, ispričala je Renata Lovrinčević Buljan te dodala kako je ostvarila sve svoje snove
Pozdrav iz prošlosti: Thompson imao jednu pjesmu i nije imao bend. 'Uletio' je Dino Dvornik
TAJNA SNIMKA IZ FRANKFURTA

Pozdrav iz prošlosti: Thompson imao jednu pjesmu i nije imao bend. 'Uletio' je Dino Dvornik

Za nastup Marka Perkovića Thompsona u Frankfurtu 1992. godine nije bilo bubnjara, pa mu je zato 'uskočio' Dino Dvornik. Program je trajao gotovo cijeli dan...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025