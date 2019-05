Maradona divljao zbog plakata o svom filmu: Nisam varalica!

Plakati koji najavljuju dvosatni dokumentarac o Diegu Maradoni (58), premijerno prikazan u nedjelju navečer na Filmskome festivalu u Cannesu, razgnjevili su slavnog nogometaša.

Na reklamnim natpisima stoji: 'Diego Maradona: Buntovnik. Junak. Varalica. Bog'.

Rebel. Hero. Hustler. God. Check out the poster for DIEGO MARADONA, in cinemas June 14 #DiegoMaradonaMovie pic.twitter.com/8rJXbHG8qr