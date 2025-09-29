Obavijesti

REKLA SUDBONOSNO 'DA'

Marcela Oroši podijelila sretnu vijest: 'Sad je to i službeno!'

Piše Sara Študir,
Zagreb: Photo wall na dodjeli medijske nagrade "Večernjakova ruža" | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Hrvatska pjevačica Marcela Oroši udala se prošlog petka te na društvenim mrežama poslala suprugu emotivnu poruku

Natjecateljica 9. sezone showa 'Tvoje lice zvuči poznato', Marcela Oroši, udala se ovog vikenda za svog dugogodišnjeg partnera Frana. Sretnu vijest i niz fotografija podijelila je na svom Instagram profilu. U emotivnoj poruci svom partneru, kojeg je šaljivo nazvala buddy, poručila je: 'Za mene si oduvijek bio moj 'zauvijek', ali sada je to i službeno. Ne bi bilo fer da kažem da je ovo bio najljepši dan u mom životu, jer sam blagoslovljena i sretna što sam već doživjela toliko predivnih dana. Ali mogu reći da je 26.9.2025. bio sigurno jedan od najposebnijih i najljepših dana mog života. Udala sam se za svog buddyja, okružena najdražim ljudima na svijetu.'

O vezi Marcele i samozatajnog Frana ne zna se mnogo, no pjevačica je jednom prilikom za IN magazin ispričala kako su se zaručili. Naime, budući da su s mora, Fran ih je svojom barkom odveo u 'njihovu' uvalu te odglumio kako je izronio prsten te je zaprosio.

Foto: Luka Dubroja/Nova TV
SPEKTAKL U 'TVOJE LICE ZVUČI POZNATO' Kakva transformacija! Marcela Oroši oduševila je u liku Halida, Enis Bešlagić ga odmah nazvao!
Kakva transformacija! Marcela Oroši oduševila je u liku Halida, Enis Bešlagić ga odmah nazvao!

Karijera Marcele Oroši započela je još 2011. godine kada se prijavila u show 'Hrvatska traži zvijezdu'. Nakon toga, preselila se u Nizozemsku te pridružila glazbenoj skupini Luminize, koja je u suradnji s Marinom Jurićem-Čivrom snimila 'Zašto još volim te', pjesmu koja je postala jedan od najvećih radijskih hitova u Hrvatskoj, a na YouTubeu skupila skoro 8 milijuna pregleda. Nakon ove uspješnice, Marcela se povukla iz javnosti, no vratila se prošle godine nastupivši na Dori s pjesmom 'Gasoline'.

Foto: Renato Branđolica
POGLEDAJTE NJEZIN NASTUP Marcela Oroši je pobjednica 2. epizode Tvoje lice zvuči poznato
Marcela Oroši je pobjednica 2. epizode Tvoje lice zvuči poznato

