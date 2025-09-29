Marcela Oroši podijelila sretnu vijest: 'Sad je to i službeno!'

Natjecateljica 9. sezone showa 'Tvoje lice zvuči poznato', Marcela Oroši, udala se ovog vikenda za svog dugogodišnjeg partnera Frana. Sretnu vijest i niz fotografija podijelila je na svom Instagram profilu. U emotivnoj poruci svom partneru, kojeg je šaljivo nazvala buddy, poručila je: 'Za mene si oduvijek bio moj 'zauvijek', ali sada je to i službeno. Ne bi bilo fer da kažem da je ovo bio najljepši dan u mom životu, jer sam blagoslovljena i sretna što sam već doživjela toliko predivnih dana. Ali mogu reći da je 26.9.2025. bio sigurno jedan od najposebnijih i najljepših dana mog života. Udala sam se za svog buddyja, okružena najdražim ljudima na svijetu.'

O vezi Marcele i samozatajnog Frana ne zna se mnogo, no pjevačica je jednom prilikom za IN magazin ispričala kako su se zaručili. Naime, budući da su s mora, Fran ih je svojom barkom odveo u 'njihovu' uvalu te odglumio kako je izronio prsten te je zaprosio.

Karijera Marcele Oroši započela je još 2011. godine kada se prijavila u show 'Hrvatska traži zvijezdu'. Nakon toga, preselila se u Nizozemsku te pridružila glazbenoj skupini Luminize, koja je u suradnji s Marinom Jurićem-Čivrom snimila 'Zašto još volim te', pjesmu koja je postala jedan od najvećih radijskih hitova u Hrvatskoj, a na YouTubeu skupila skoro 8 milijuna pregleda. Nakon ove uspješnice, Marcela se povukla iz javnosti, no vratila se prošle godine nastupivši na Dori s pjesmom 'Gasoline'.

