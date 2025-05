Marcela Oroši zapalila je studio kao Vesna Zmijanac i upisala drugu pobjedu: Nisam očekivala

Deseta epizoda televizijskog spektakla 'Tvoje lice zvuči poznato' donijela je večer prepunu pozitivne energije, plesa i nezaboravnih transformacija, a pobjednički tron po drugi put ove sezone zauzela je Marcela Oroši koja je briljirala kao Vesna Zmijanac s pjesmom 'Kazni me'. „Da mi je netko rekao da ću doći u 'Tvoje lice zvuči poznato' i pjevati Vesnu Zmijanac, ja bih mu rekla – nema šanse! Kad sam je dobila, mislila sam si: ‘Što da radim?!’ Naučila sam pjesmu, rekla – bit ću zadnja, ali nema veze, uživat ću. Da će me ova pjesma dovesti do pobjede nisam ni najmanje očekivala! Najviše sam zahvalna svojim kolegama – oni su najjači, jer znaju koliko se trudimo za svaku transformaciju. Moram priznati, Stela Rade mi je jako pomogla s ovom pjesmom, tako da dijelimo pobjedu!“, priznala je Marcela nakon pobjede, a novčani iznos donirala je udruzi Krijesnica koja pomaže djeci i obiteljima suočenim s malignim bolestima.

Foto: Luka Dubroja

Žiri nije štedio komplimente za Marcelin nastup. „Marcela, rasplesala si cijeli studio, ali što si ti našeg Enisa razveselila – e, na tome ti svaka čast!“ poručila je Minea, dok je Enis s osmijehom dodao: „Zapalila si studio, fenomenalno si ovo odradila! Idemo mi sad na turneju po Balkanu i šire, ima da punimo arene! Majke mi moje, znam da ovo nije tvoj đir, ali imaš tu rašpu u glasu i nemoj se ničega bojati – karijera je pred tobom!“ Pojedini članovi žirija ostali su ugodno iznenađeni kako se Marcela snašla u žanru koji nije tipičan za nju. „Kad sam prošli tjedan vidio da ti je gljiva dala Vesnu Zmijanac, sedam dana sam bio u strahu! No čim si krenula s prvim dijelom, moj je strah nestao – odradila si to toliko dobro“, iskreno je priznao Mario, a Goran je zaključio: „Marcela, jedino što ti mogu reći je – sjedi, pet! Bila si predivna.“

Foto: Luka Dubroja

Osim Marcele, transformacije ostalih kandidata također su oduševile publiku i žiri, a večer je otvorila Meri Andraković, koja je nježno i šarmantno donijela lik Danijele Martinović njezinim megahitom 'Pleši sa mnom'. „Danijela je sve suprotno od mene – i karakterom i stilom i energijom. Ja sam divljakuša, a Danijela je dama, fina, ljupka, sitna, slatka, s okicama koje zrače pozitivom i energijom“, rekla je Meri prije nastupa, no čim je kročila na pozornicu zablistala je u crvenoj haljini i s kratkom blond frizurom. „Kolegice, bili ste fantastični! Bilo vas je gušt gledati i slušati. Vaša izvedba bila je sveobuhvatna poput nekog antibiotika širokog spektra“, poručio joj je Goran nakon rasplesanog nastupa.

Foto: Luka Dubroja

Publiku je oduševio i Devin Juraj koji je zabljesnuo kao Elena Tsagkrinou, predstavnica Cipra na Eurosongu 2021., s pjesmom 'El Diablo'. „Već sam se ispraksirao u štiklama i ženskim transformacijama, više na to ni ne trepnem, ali jako sam bio sretan kad sam dobio Elenu jer sam je imao prilike vidjeti uživo na Euroviziji. Da mi je netko prije dvije-tri godine rekao da ću morati utjeloviti Elenu, pitao bih ga – što si ti popio, daj i meni malo!“, rekao je Devin kroz smijeh. Nakon nastupa, Minea mu je oduševljeno poručila: „Devine, koliko si ti vježbao ovu koreografiju?! Jesi li uopće spavao proteklih sedam noći?! Tvoje tijelo ispričalo je kompletnu priču, ti si se stopostotno uživio, bila sam hipnotizirana, a srce mi je puno – ovo je bilo vatreno, bravo Devine!“

Foto: Luka Dubroja

U cipele francuskog sastava Gipsy Kings uskočio je Igor Cukrov i izveo hit 'Bamboléo'. „Za ovu transformaciju treba imati gipsy dušu, a ja to imam!“, zaključio je Igor kojemu je Goran nakon nastupa s divljenjem poručio: „Ova pjesma još je u meni, još sam u nebesima! Ovo me jako podsjeća na čuveni film ‘Cigani lete u nebo’. Bio si fantastičan, bio si sjajan – bio si sve što bismo i mi iz žirija voljeli, a ne možemo. Čestitam ti od srca, Igore!“

Foto: Luka Dubroja

Pozornicu je potom preuzela Mada Peršić, koja je u liku Dalibora Bruna otpjevala 'Nisi ti više crno vino'. „Ja sam spremna za ovu transformaciju i jedva čekam!“, veselo je najavila Mada, a nakon što je publiku digla na noge, Mario joj je kroz smijeh poručio: „Mado, dobila si njegovu boju glasa, skinula si njegove fraze, ali ti nisi crno vino – ti si jedan slatki pjenušavi šampanjac ove emisije!“

Foto: Luka Dubroja

Za pravi doživljaj rock balade 'I’d Do Anything for Love' pobrinula se Stela Rade koja je oduševila transformacijom u Meat Loafa, pojavivši se na pozornici u neprepoznatljivom izdanju. „Jako se veselim ovoj transformaciji! Znam da će maska biti suluda, a njegov lik obožavam!“, rekla je Stela prije nastupa, a Enis joj je nakon moćne izvedbe poručio: „Ako uđemo bajkovito u ovu priču koju si ispričala sa svim svojim pokretima koji su bili energični i scenski drukčiji nego inače, ti si ispunila zadatak. Hvala ti, Stela!“

Foto: Luka Dubroja

Kao šećer na kraju, Domagoj Nižić, pobjednik prošle epizode, pojavio se u liku Željka Bebeka s pjesmom 'Kupit ću nam sat'. „Obožavam ga, cijenim i poštujem – takva karijera, takav izgled, čovjek je eliksir mladosti!“, rekao je Domagoj koji je ovom transformacijom bio na razini zadatka. „Domagoj, pjevački ti je ovo bila najbolja transformacija do sada! Glumački si uvijek na nivou, ali pjevački si me danas zbilja ugodno iznenadio“, oduševljeno je zaključio Mario.

Foto: Luka Dubroja

Još nas samo nekoliko epizoda dijeli od finala devete sezone, a sedam novih transformacija vidjet ćemo već iduće nedjelje na Novoj TV!