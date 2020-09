Marcelo i Silvija krstili su sina

<p>Hrvatski reprezentativac i igrač talijanskog Intera, <strong>Marcelo Brozović </strong>(27) i supruga<strong> Silvija</strong> na društvenim mrežama pohvalili su se kako su krstili sina <strong>Rafaela. </strong></p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO:</b></p><p>Obiteljska fotografija razveselila je brojne pratitelje koji su oduševljeno komentirali modnu kombinaciju mališana. Čestitkama se pridružila i srpska manekenka <strong>Sofija Milošević</strong> (30) koja se i sama nedavno ostvarila u ulozi majke. </p><p>Nogometaš inače svoj privatni život drži u tajnosti i najčešće objavljuje fotografije koje su vezane uz nogomet, ali zna pokazati i fotke svojih mališana. </p><p>Sina je dobio u listopadu prošle godine, a kćer <strong>Aurora</strong> na svijet je došla 2017. </p><p>Marcelo i Silvija vjenčali su se na Badnjak 2016. godine u Velikoj Gorici, a prije toga u vezi su bili četiri godine. </p><p>- Iz obične sam obitelji. Živim s bakom i djedom. Svi su ponosni na moj uspjeh. Mama najviše. Stalno me hvali. Ja to baš ne volim. Tata je realniji. Kad igram loše, ne štedi me kritika, koje ja itekako poštujem - pričao je Brozović prije četiri godine. </p>