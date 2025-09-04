Marco Cuccurin zbog bake staru kućicu pretvara u dom iz snova: 'Svaka čast, kako će biti lijepo'

Posljednjih dana Marco Cuccurin proveo je vrijeme daleko od reflektora, okružen prašinom, starim stvarima i velikim planovima. Tek kada je odlučio podijeliti video na Instagramu, otkrio je čime se bavi i kakav ga novi izazov čeka. Objavio je video u kojem pokazuje u kakvom je stanju kuća njegove obitelji u Puli i otkrio da je namjerava obnoviti za svoju baku. Na videu se Marco pojavljuje u radnoj odjeći i s rukavicama, dok razmiče stare stvari, građevinski materijal i otpad koji se godinama skupljao.

- Vrijeme je za novo poglavlje. Kuća za nonu u Puli Pomozi’ Bože, trebat će strpljenja! - stoji u opisu ispod objave, a pratitelji su odmah krenuli s podrškom i brojnim pohvalama.

'Svaka čast i sretno!', 'Kako će to biti lijepo', 'Bravo Markec', 'Samo jako Markec, svaka ti čast', pisali su mu.

Marco je pojasnio da je kuća u vlasništvu njegova djeda, ali nije održavana dugi niz godina. Kako je otkrio, kuća ima okućnicu i vrt, a upravo tu vidi potencijal za stvaranje mirnog kutka za baku, za koji influencer već ima i viziju Pozvao je i građevinske tvrtke da mu se jave i ponude rješenja, iako priznaje da će ga slana koliki biti troškovi, unatoč ušteđevini koju ima.

- Moj djed je, ne znam, valjda zadnjih 20 godina odlučio skupljati svašta i spremati u našu šupu i to sada moram očistiti. Ideja mi je da uklopim jednu modernu kuću sa staklenim stijenkama, ali i da zadrži kamen i maslinu kao štih Mediterana - priznao je influencer.

U podcastu 'Mic Drop' Marco je nedavno ispričao da želi izgraditi kuću za baku i tatu, kao znak zahvalnosti za sve što su učinili za njega.

- Živjeli smo od 500 kuna. Želim da moja nona starost provede negdje gdje joj je lijepo. Za mene ima vremena da uživam i da još svašta prođem, prvo želim vratiti onima koji su vjerovali u mene - zaključio je.

