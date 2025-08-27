Marco Cuccurin zgrožen: 'Jedan kruh 2,12 €! Gdje smo mi došli?'

Influencer Marco Cuccurin ponovno je progovorio bez dlake na jeziku. Ovaj put tema nije ples, showbizz ni društvene mreže, nego nešto puno jednostavnije i svima blisko - kruh.

- Jedan kruh 2,12 €, što je 15,90 kuna! Gdje smo mi došli? Kada će se stvari mijenjati? - poručio je nedavno na Instagramu.

I nije se tu zaustavio. Dodao je i kako ne zna kako majke koje ga prate uopće uspijevaju pokriti sve troškove.

- Kako vi drage moja mame, a znam da vas je puno, izdržavate? Plus škola ako imate klinca, plus ako dijete želi na aktivnost... Kaos - napisao je influencer pa dodao kako bi se možda i Hrvati, poput susjeda, trebali izboriti za promjene i na ulicama.

Foto: Instagram

- Od svih europskih članica drugi smo na mjestu korupcije...točnije 98 posto svega je korumpirano. Dakle wake up!!! - zaključio je Cuccurin uz fotografiju kupljenog kruha.

Foto: Instagram

Marco je, podsjetimo, već ranije znao otvoreno komentirati teme koje mnogi izbjegavaju. Prije godinu dana osvrnuo se na vječno pitanje, koliko influenceri zarađuju. Tad je priznao da ga takvi upiti znaju živcirati jer, kako kaže, nitko u pekari ne pita prodavačicu koliku ima plaću.

Iako mu je bilo neugodno, rekao je da se zarada može kretati od jedne prosječne plaće pa sve do pet. Ovisno o angažmanu i poslu.

- Ako puno radiš, možeš puno i zaraditi - zaključio je tad.

Zagreb: Održan je Prahir Story Hall of Fame | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Osim o zaradi i cijenama, Marco je često dijelio i osobne priče. Govorio je o vršnjačkom nasilju koje je trpio u osnovnoj školi.

- Više puta sam o tome javno pričao. Najviše sam toga doživio tijekom osnovne škole. Nažalost, to su stvari koje se trajno urežu u pamćenje svakoga tko to doživi. Ali isto tako su to stvari koje to ojačaju i nauče kako se ti danas ili danas sutra tvoja djeca neće nikada ponašati jer ćeš prenijeti na njih. Koliko je to zapravo štetno i otrovno, ne samo za okolinu i ljude, nego i za tebe samoga. Jer te truje - ispričao je jednom prigodom.

Foto: Instagram