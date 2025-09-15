Obavijesti

VESELA NERETVANKA

Mare iz 'Života na vagi': Zbog kila su me odbacivali, a ovdje sam pronašla prave prijatelje...

Mare iz 'Života na vagi': Zbog kila su me odbacivali, a ovdje sam pronašla prave prijatelje...
Foto: RTL

Mare sve radi s osmijehom pa je tako postala pravi dobri duh devete sezone, a publika joj uzvraća ogromnom podrškom

Od samog početka devete sezone 'Života na vagi' gledatelje je osvojila 25-godišnja Marija Bartulović iz Blaca. Već u prvom izazovu, kada su kandidati morali 'zaraditi' svoj ulazak u show i hodati uzbrdo do cilja, Mare je pokazala svoju vedru narav.

- U glavi sam postavila cilj da me čeka janje gore i da moram do tog janjeta doći - izjavila je tada kroz smijeh - i odmah osvojila publiku.

Mare sve radi s osmijehom pa je tako postala pravi dobri duh devete sezone, a publika joj uzvraća ogromnom podrškom.

- Iskreno, nisam baš očekivala ovoliku podršku ljudi i to mi dosta znači - priznala je.

Foto: RTL

U timu joj, kaže, vlada sjajna atmosfera, a posebno je zahvalna što je pronašla prijatelje.

- Najveća su mi podrška Katarina, Josipa i Nena - otkriva Mare kojoj je teško padalo što su je u stvarnom životu odbacivali i nazivali pogrdnim imenima.

Foto: RTL

A kad je o vježbanju riječ, Mare priznaje da joj nije sve lako.

- Najteže mi padaju treninzi, a na prehranu sam se brzo naviknula - kaže, no bez obzira na napore, nastavlja u svom veselom ritmu i
gledatelji iz tjedna u tjedan prate njezinu borbu, šarm i zarazan osmijeh.

Foto: RTL

- I u privatnom životu vesela sam i pozitivna osoba - objašnjava, a upravo su ta iskrenost i neposrednost razlog su zašto je ta simpatična Neretvanka postala jedna od omiljenih kandidatkinja sezone za koju publika iz sveg srca navija da ostvari sve što si je zacrtala.

Foto: RTL

Kako će se Mare nositi s nadolazećim izazovima - ne propustite pratiti od ponedjeljka do petka od 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na platformi Voyo.

