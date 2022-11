Margot Robbie nakon 'Vuka s Wall Streeta' htjela odustati od glume: Nisam željela to raditi...

Nešto se događalo u tim ranim fazama i sve je bilo poprilično grozno, rekla je australska glumica Margot Robbie (32) za Vanity Fair, koja je, kako kaže, gotovo završila glumačku karijeru nakon prve velike uloge u hit filmu 'Vuk s Wall Streeta'. Margot je u filmu preuzela ulogu Naomi Lapaglije, supruge Jordana Belforta, kojeg je glumio Leonardo DiCaprio (48).

'Vuk s Wall Streeta' premijerno je prikazan 2013. godine, a uloga atraktivne glumice privukla je pažnju javnosti, što je za nju bio veliki teret.

- Sjećam se da sam rekla svojoj mami da mislim da ne želim ovo raditi, a ona me samo pogledala, potpuno ravnodušna, i rekla - draga, mislim da je prekasno za to. U tom sam trenutku shvatila da mogu ići jedino naprijed - objasnila je.

Australka tada, priznaje, nije bila emocionalno spremna na gubitak privatnosti, a najteže joj je bilo prilagoditi se paparazzima.

- Sada znam tko me i kako pokušava zaje*ati - rekla je.

Prije nego što je postala glumica, Margot Robbie je smatrala da mediji objavljuju samo istinu, no strani tabloidi počeli su pisati o njezinoj trudnoći, iako ona nije to nije bila. Ljudi su je počeli zvati privatno kako bi joj čestitali. Australka je brzo shvatila da neće moći opovrgnuti svaku neistinu koja se širila o njoj, ali je pronašla i način kako se nositi s teretom slave. Obrisala je privatne profile na društvenim mrežama, no i dalje se osjeća neugodno.

- Način na koji pokušavam ljudima objasniti ovaj posao i ovaj svijet je da su usponi stvarno visoki, a padovi stvarno jako niski. I pretpostavljam da ako imate sreće, sve se izbalansira na sredini - zaključila je.

Inače, Margot Robbie u 2021. godini se popela na prvo mjesto na listi najplaćenijih glumica u Hollywoodu.

